Découvrez la fabrication des Anis de Flavigny, Les Anis de Flavigny, Flavigny-sur-Ozerain

Découvrez la fabrication des Anis de Flavigny 5 – 7 juin Les Anis de Flavigny Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Les Anis de Flavigny sont fabriqués depuis plus de quatre siècles dans l’abbaye de Flavigny-sur-Ozerain.

L’idée d’envelopper une graine d’anis dans du sucre pour en faire une petite douceur appartient aux moines bénédictins de l’abbaye de Flavigny fondée en 719. Puis à la Révolution Française, les moines ont été chassés de l’abbaye. C’est alors que les villageois reprennent la fabrication et la commercialisation de ces petites perles blanches au sein de l’abbaye divisée en différentes propriétés et dans le village. Il y a eu jusqu’à huit familles différentes. Progressivement ces différents producteurs de bonbons se sont regroupés et vers 1900 une seule fabrique au sein de l’abbaye. C’est aujourd’hui la famille Troubat depuis 3 générations.

Les Anis de Flavigny 4 rue de l’Abbaye 21150 Flavigny-sur-Ozerain Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 80 96 20 88 »}]

Au programme : visite de l’atelier de fabrication

DR