Découvrez la fabrication d’un OV10 Bronco en bois à partir de matériels recyclés! Musée Européen de l’Aviation de Chasse de Montélimar Ancône

Découvrez la fabrication d’un OV10 Bronco en bois à partir de matériels recyclés! 20 et 21 septembre Musée Européen de l’Aviation de Chasse de Montélimar Drôme

Après avoir payé votre droit d’entrée au musée qui est, exceptionnellement de 1€ à partir de 7 ans, vous pourrez déambuler dans le musée et assister à l’atelier proposé!

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Vous découvrirez les différentes étapes de fabrication d’un avion: ce sera l’OV 10 Bronco qu’un des bénévoles du musée refait en utilisant des matériaux de récupération tels que du fil d’étendage, du parquet, des batonnets, des alumettes, de la cagette, etc.

Le gabarit, le traçage, la découpe, le ponçage, le montage et pour finir la teinte: toutes ces étapes vous seront montrées et expliquées en direct!

Sur la célèbre Nationale 7, au niveau du Rond-point de Villepré, à Montélimar, un Mirage III vous indique la direction du Musée d'avions dont le but est notamment de « Conserver le patrimoine aéronautique afin de le présenter au public dans un but éducatif et culturel ; rassembler des aéronefs anciens, civils ou militaires ; restaurer et conserver les dits aéronefs et matériel associés afin de les présenter au public ; assurer le bon fonctionnement de l'infrastructure et des matériels en place ».

Dès votre arrivée dans le hall d’entrée du musée, vous serez accueillis par 2 avions (1 Stampe, avion biplan, et 1 planeur à qui on a enlevé l’entoilage afin que vous puissiez découvrir ce qui se cache dessous…), une nacelle de Ballon ainsi qu’une reproduction d’un Atelier Bois.

En entrant dans le hall Suisse, vous pourrez approcher 3 Mirage mais également une exposition sur le Crusader (mis à disposition par un adhérent de l’association) comme si on était sur un porte-avions !

Venez découvrir un simulateur de vol dans lequel s’entrainaient les pilotes de l’Armée de l’Air il y a de nombreuses années ! Ou vous pourrez vous prendre en photo dans la cellule avant d’un Mirage F1 biplace…Une exposition de sièges éjectables a été installée à côté du Mirage III BS et un Espace Lecture de Bandes dessinées a été mis en place en face du Mirage III RS.

En sortant de ce premier hangar, vous accéderez à la collection extérieure, et pourrez découvrir un C160 Transall.

En approchant du musée des transmissions militaires, qui rassemble des postes radios embarqués ou portatifs de différents pays, vous serez accueillis par un radar de type Cotal. Dans ce Hangar Ouest, vous verrez également les avions école de l’Armée de l’Air Française.

Vous pourrez approcher de près les avions à l’abri dans les divers hangars du site qui abritent une partie des collections [avec notamment un diorama géant consacré au 1er GMS (Groupement de Missiles Stratégiques) du plateau d’Albion que vous trouverez dans le hangar Sud sous le Mirage IV].

Tout au long de votre visite, vous découvrirez diverses expositions : armements, maquettes (de l’échelle 1/5ème à 1/72ème), moteurs, radars, mannequins, etc.

Vous pourrez également approcher le DC3 du général Montgomery restauré il y a quelques années, mais également le Broussard restauré durant le 1er confinement, un F104 arrivé début 2020, un Mirage III d’Argenteuil et le dernier sorti de l’Atelier de Restauration, un Mirage F1B repeint aux couleurs espagnoles !

Vous pourrez visiter la Caravelle où un petit musée concernant cet avion est d’ailleurs aménagé à l’intérieur et aurez la possibilité de voir le poste de pilotage au travers d’une porte vitrée.

Depuis une coursive d’observation, vous pourrez observer l’atelier de restauration d’où les avions ressortent avec leurs nouvelles couleurs.

Dans le hangar nord, vous pourrez découvrir une douzaine d’appareils et accéder notamment à la cellule avant d’un DC7 avec un accès pour les personnes à mobilité réduite.

Vous pourrez avoir une visite commentée du Musée, via votre smartphone, en scannant divers QR Codes mis en place dans les hangars !

Alors, bon vol à tous. A pied, à vélo, en moto, en voiture, en camping car, en bus, en avion

Journées européennes du patrimoine 2025

©Musée Européen de l’Aviation de Chasse de Montélimar