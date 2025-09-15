Découvrez la formation Tremplin Numérique Agence RENNES NORD Rennes

Participez à l’information collective pour découvrir la formation Tremplin Numérique, un programme accessible à tous les demandeurs d’emploi, sans pré-requis. Cette formation vous permettra : D’identifier les différents métiers et formations qualifiantes liées au numérique et de construire un projet professionnel solide. D’acquérir des compétences de base essentielles dans divers aspects du numérique, allant du développement web à la médiation numérique. De développer des aptitudes transverses telles que la confiance en soi, l’autonomie, l’apprentissage autonome, le travail en groupe et la posture professionnelle.

Cette information collective se déroule dans les locaux de France Travail et sera animée par Les Petits Débrouillards.

Début : 2025-09-15T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-15T15:30:00.000+02:00

