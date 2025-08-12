Découvrez la grande falaise de La Turballe Parking Boulevard de la Grand Falaise La Turballe

Découvrez la grande falaise de La Turballe Parking Boulevard de la Grand Falaise La Turballe mardi 12 août 2025.

Découvrez la grande falaise de La Turballe

Parking Boulevard de la Grand Falaise Après l’île aux pirates La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12 10:00:00

fin : 2025-08-12 12:00:00

Date(s) :

2025-08-12

La grande falaise est un milieu dunaire d’une richesse exceptionnelle situé sur la commune de La Turballe.

Sur ce site, autrefois dégradé, Cap Atlantique a mené des travaux de restauration en faveur de la biodiversité en partenariat avec la commune de La Turballe, propriétaire du terrain.

Participez à cette excursion pédestre de 2h pour en comprendre les enjeux.

Prévoir chaussures de marche et jumelles.

Pas de parking mais possibilité de stationner Avenue de l’Océan.

.

Parking Boulevard de la Grand Falaise Après l’île aux pirates La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Découvrez la grande falaise de La Turballe La Turballe a été mis à jour le 2025-08-06 par ADT44