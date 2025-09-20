Découvrez la Maison Carré ! Maison Carrée Nîmes

Découvrez la Maison Carré ! 20 et 21 septembre Maison Carrée Gard

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

La Maison Carrée est l’un des temples romains les mieux conservés au monde. À l’intérieur, une nouvelle muséographie donne les clés pour comprendre l’architecture et l’histoire de ce monument.

Maison Carrée Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie 33466218256 Edifice construit près du carrefour des deux voies principales, le cardo maximus et le decumanus maximus, à l’emplacement où s’élevait généralement le forum. Le monument était dédié à Caius Cesar et Lucius Cesar, fils adoptifs de l’empereur Auguste. C’est un temple caractéristique de l’architecture romaine par son ordonnance pseudopériptère où des demi-colonnes simulent une galerie latérale ouverte et par le podium aux parois verticales sur lequel elle s’élève. La Maison Carrée était entourée d’une cour à portique. Il en subsiste un fragment de l’entablement, de la corniche et les bases d’une partie de sa colonnade. L’ornementation est d’ordre corinthien. Entre le XIIIe et le XVe siècle, la Maison Carrée servit d’hôtel de ville. En 1670, elle est vendue aux Augustins qui en firent leur église. Après la Révolution, elle abrita d’abord les archives départementales avant de devenir un musée en 1823.

©Stéphane Ramillon – Ville de Nîmes