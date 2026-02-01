Découvrez la Maison de la choucroute Le Pic Meistratzheim

Découvrez la Maison de la choucroute Le Pic

Visite guidée d’une choucrouterie et de ses installations de production, déclinant son légume de référence dans une large variété de recettes et de conditionnements. Avec dégustation. Port du masque souhaité.

Que de chemin parcouru depuis l’époque où la famille Muller assurait la fermentation naturelle de ses choux dans 5 cuves situées à l’arrière de sa maison. Aujourd’hui 5 000 tonnes de choucroute sont transformées chaque année puis expédiées en France, en Europe et même aux Etats Unis. La Maison de la Choucroute Le Pic décline son légume de référence dans une large variété de recettes et de conditionnements. Visite guidée d’une choucrouterie et de ses installations de production, avec dégustation.

Durée environ 2h. .

English :

Guided tour of a sauerkraut factory and its production facilities, offering a wide variety of recipes and packaging for its main vegetable. With tasting. Wearing a mask is required.

