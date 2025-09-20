Découvrez La maison du vitrail, ancienne prison du XIXe et son architecture carcérale. La Maison du Vitrail d’Armance Ervy-le-Châtel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

La Maison du Vitrail d’Armance est installée dans le bâtiment de l’ancienne prison d’Ervy-le-Châtel. Construite en 1835, celle-ci fut utilisée jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Entièrement restauré, le bâtiment vous invite à découvrir son architecture carcérale préservée. La prison était composée de douze cellules voûtées réparties entre le rez-de-chaussée et l’étage. Transformée en musée du vitrail, elle permet de valoriser les vitraux anciens et contemporains d’Ervy-le-Châtel. Votre visite sera également l’occasion de découvrir l’exposition de dalles de verre, ainsi que, juste à côté, la halle circulaire accueillant l’exposition de sculptures de Sylvie Storme.

La Maison du Vitrail d'Armance Place du marché, 10130 Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est 03 25 41 47 60 https://lamaisonduvitraildarmance.ellohaweb.com/ https://www.facebook.com/LaMaisonduVitraildArmance

La Maison du Vitrail est installée dans le bâtiment de l’ancienne prison d’Ervy-le-Châtel. Construite en 1835, celle-ci fut utilisée jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle permet de comprendre les étapes de création et de restauration des vitraux, ainsi que la symbolique et l’histoire de ceux de l’église Saint-Pierre-ès-Liens.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Aube Champagne