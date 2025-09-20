Découvrez La maison du vitrail, ancienne prison du XIXe, Journées Européennes du Patrimoine Ervy-le-Châtel

Découvrez La maison du vitrail, ancienne prison du XIXe, Journées Européennes du Patrimoine Ervy-le-Châtel samedi 20 septembre 2025.

Découvrez La maison du vitrail, ancienne prison du XIXe, Journées Européennes du Patrimoine

2 Rue Nicolas Champenois Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre ERVY-LE-CHATEL Découvrez La maison du vitrail, ancienne prison du XIXe, Journées Européennes du Patrimoine. De 9h30 à 18h30.

La Maison du Vitrail d’Armance est installée dans le bâtiment de l’ancienne prison d’Ervy-le-Châtel. Construite en 1835, celle-ci fut utilisée jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Entièrement restauré, le bâtiment vous invite à découvrir son architecture carcérale préservée. La prison était composée de douze cellules voûtées réparties entre le rez-de-chaussée et l’étage. Transformée en musée du vitrail, elle permet de valoriser les vitraux anciens et contemporains d’Ervy-le-Châtel. Votre visite sera également l’occasion de découvrir l’exposition de dalles de verre, ainsi que, juste à côté, la halle circulaire accueillant l’exposition de sculptures de Sylvie Storme.

La Maison du Vitrail d’Armance évoque et met en valeur le patrimoine verrier local. En relation avec la Cité du Vitrail de Troyes, ce lieu apporte une notoriété historique, artistique et culturelle au territoire. La Maison du Vitrail est installée dans le bâtiment de l’ancienne prison d’Ervy-le-Châtel. Construite en 1835, celle-ci fut utilisée jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle permet de comprendre les étapes de création et de restauration des vitraux, ainsi que la symbolique et l’histoire de ceux de l’église Saint-Pierre-ès-Liens.

Contact +33 (0)3 25 41 47 60 .

2 Rue Nicolas Champenois Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 41 47 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Découvrez La maison du vitrail, ancienne prison du XIXe, Journées Européennes du Patrimoine Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2025-08-31 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance