Découvrez la Manufacture Virebent, son Musée et ses Expositions Immersives Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent Puy-l’Évêque

Découvrez la Manufacture Virebent, son Musée et ses Expositions Immersives 20 et 21 septembre Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite libre – Manufacture Virebent, Musée et Expositions immersives

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez vivre une expérience unique au cœur d’un lieu emblématique du savoir-faire céramique !

✨ Découvrez :

Le musée et ses expositions immersives,

Le fascinant Jardin des Totems,

Et la plus grande collection de vases Virebent des années 70, aux formes et aux couleurs emblématiques.

Une flânerie artistique et patrimoniale à ne pas manquer !

Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent 13 rue de l’usine, 46700 Puy-L’évêque Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie 05 65 36 46 31 https://www.facebook.com/Virebent-Porcelaine-du-Lot-169742893052628/ Depuis 1924, la manufacture s’est établie à Puy-L’Évêque. Au sein de cet espace muséographique, qui entoure le vieux four à charbon Saint-Joseph, vous aurez l’occasion de parcourir une exposition détaillant les différentes étapes de la fabrication artisanale de la porcelaine, de la faïence et du grès, depuis la matière première jusqu’à l’objet final.

Depuis 2007, la manufacture a reçu le prestigieux label « Entreprise du Patrimoine Vivant », une reconnaissance accordée aux entreprises possédant un patrimoine exceptionnel fondé sur un savoir-faire rare et une maîtrise des techniques traditionnelles.

Certains des modèles façonnés au sein de la manufacture font aujourd’hui partie des collections du musée des Arts décoratifs de Paris. Autoroute A20 sortie 57, de Cahors prendre la D811 en direction de Puy-L’évêque. Villeneuve-sur-Lot. À Puy-L’Evêque, passer le Lot, la manufacture est alors signalée sur la droite.

© Design Studio Virebent