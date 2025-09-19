Découvrez la mémoire des deux guerres mondiales Nécropole nationale Colmar

Découvrez la mémoire des deux guerres mondiales 19 et 20 septembre Nécropole nationale European Collectivity of Alsace

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

L’équipe du service départemental de l’ONaCVG du Haut-Rhin vous accueille au sein de la Nécropole nationale de Colmar afin de vous présenter ce lieu de mémoire des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945. Un cheminement d’environ 1h30 dans le cimetière militaire vous fera découvrir certaines de ses particularités.

Nécropole nationale Rue du Ladhof, 68000 Colmar Colmar 68000 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 67 28 00 70 [{« type »: « email », « value »: « sd68@onacvg.fr »}] La Nécropole nationale de Colmar regroupe les corps de 2 278 combattants et autres victimes des deux guerres mondiales. L’histoire de ce lieu de recueillement et de mémoire, créé en 1958 et inauguré deux ans plus tard, y est dévoilée, ainsi que le parcours de quelques-unes des personnes qui y reposent. Places de stationnement à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© ONaCVG 68