Découvrez la monnaie libre!-journée June Crest

Découvrez la monnaie libre!-journée June Crest samedi 25 octobre 2025.

Découvrez la monnaie libre!-journée June

rue des Cuiretteries Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 15:00:00

Date(s) :

2025-10-25

On vous propose de se retrouver pour le G-marché à Crest. Venez vous informer sur la monnaie égalitaire .

.

rue des Cuiretteries Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes crestjune@protonmail.com

English :

We invite you to join us for the G-marché in Crest. Come and find out more about the egalitarian currency.

German :

Wir schlagen Ihnen vor, sich zum G-Markt in Crest zu treffen. Kommen Sie und informieren Sie sich über die egalitäre Währung.

Italiano :

Vi invitiamo a partecipare al G-marché di Crest. Venite a scoprire di più sulla moneta egualitaria .

Espanol :

Le invitamos a participar en la G-marché de Crest. Venga y descubra más cosas sobre la moneda igualitaria .

L’événement Découvrez la monnaie libre!-journée June Crest a été mis à jour le 2025-10-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme