Découvrez la monnaie libre!-journée June Crest samedi 25 octobre 2025.
rue des Cuiretteries Crest Drôme
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 15:00:00
2025-10-25
On vous propose de se retrouver pour le G-marché à Crest. Venez vous informer sur la monnaie égalitaire .
rue des Cuiretteries Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes crestjune@protonmail.com
English :
We invite you to join us for the G-marché in Crest. Come and find out more about the egalitarian currency.
German :
Wir schlagen Ihnen vor, sich zum G-Markt in Crest zu treffen. Kommen Sie und informieren Sie sich über die egalitäre Währung.
Italiano :
Vi invitiamo a partecipare al G-marché di Crest. Venite a scoprire di più sulla moneta egualitaria .
Espanol :
Le invitamos a participar en la G-marché de Crest. Venga y descubra más cosas sobre la moneda igualitaria .
