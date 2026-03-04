Découvrez la musique assistée par ordinateur, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Découvrez la musique assistée par ordinateur 18 mars – 27 mai Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Vous rêvez de créer votre propre morceau, de jouer avec les sons ou de plonger dans l’univers fascinant de la production musicale ?Rejoignez l’atelier de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) pour une première approche simple et ludique de la création musicale numérique. Grâce à des logiciels adaptés, vous découvrirez les bases du sampling, de l’arrangement, du mixage et du design sonore.Un moment d’expérimentation ouvert à tous, sans aucun prérequis, pour libérer sa créativité et donner vie à ses idées.Attention : il s’agit d’un cycle de 3 séances (l’inscription implique une venue les 18 mars, 8 avril et 27 mai).

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

