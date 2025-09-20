Découvrez la Pente d’eau de Montech lors d’une visite libre Pente d’eau de Montech Montech

Découvrez la Pente d’eau de Montech lors d’une visite libre 20 et 21 septembre Pente d’eau de Montech Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Parking sur place (site de la Papeterie), balade à pied (3km).

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir la Pente d’eau de Montech lors d’une balade libre et gratuite !

Plongez dans l’histoire de cet ouvrage unique au fil d’une promenade en plein air.

Un site insolite à explorer à votre rythme !

Pente d’eau de Montech 21 rue de l’usine, 82700 Montech Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 64 16 32 http://www.pentedeaudemontech.fr Le site de la pente d’eau de Montech, inscrit dans un projet de valorisation touristique lancé en 2015 par le conseil départemental de Tarn-et-Garonne et VNF, a été officiellement inauguré en 2021 et a déjà conquis de nombreux visiteurs venus le découvrir.

Ce lieu exceptionnel met en valeur un patrimoine unique lié au tourisme fluvial et aux trésors industriels le long du Canal des Deux Mers. À partir du nouvel office de tourisme intercommunal, installé dans l’ancienne papeterie, les visiteurs peuvent se promener le long du canal latéral à la Garonne sur une distance de 2,7 km, à la découverte d’un site à la fois naturel et technique, offrant une expérience inattendue.

La machine de la pente d’eau a été restaurée et arbore désormais des couleurs vives, inspirées du mouvement artistique Memphis, lui donnant une allure moderne et dynamique.

En été, un espace muséographique installé à bord d’une péniche Freycinet accueille le public pour une immersion captivante au cœur des secrets de cette incroyable mécanique. Découvrez l’histoire de cet ouvrage magnifique qu’est la Pente d’eau de Montech ! Parking sur le site de la papeterie.

© Tarn et Garonne Tourisme