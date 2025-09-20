Découvrez la porte d’Auguste Porte d’Auguste Nîmes

Découvrez la porte d’Auguste Porte d’Auguste Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Situé en plein centre-ville, ce monument est le plus beau témoin de l’ancienne muraille romaine de la ville. Elle est située sur la Via Domitia dont on peut distinguer le tracé au sol.

Porte d’Auguste Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 04 66 76 74 49 Cette porte monumentale faisait partie de l’enceinte entourant la colonie de Nîmes. Elle était située sur la via Domitia, qui reliait l’Italie à la péninsule Ibérique.

© Anthony Mathieu – Ville de Nîmes