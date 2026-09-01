Découvrez la programmation du Festival du Film Merveilleux 2026 Christine Cinéma Club PARIS
mercredi 16 septembre 2026 · Christine Cinéma Club · PARIS
Informations pratiques
Le Festival du Film Merveilleux & Imaginaire est un festival international de courts métrages organisé à Paris. Sa 16e édition se tiendra du 16 au 18 septembre 2026 au Christine Cinéma Club.
Placée sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO, cette édition réunira 26 courts métrages issus de 12 pays, répartis sur trois soirées de compétition.
Le Festival met à l’honneur des œuvres explorant l’imaginaire, le merveilleux, l’animation et les nouvelles formes de création, tout en développant des initiatives culturelles et éducatives autour du cinéma, du dialogue interculturel et des Objectifs de développement durable.
16, 17 et 18 septembre 2026 – 19h30
Christine Cinéma Club
4 rue Christine, 75006 Paris
Programme complet : https://festival-film-merveilleux.com/fr/programmation-festival-du-film-merveilleux-2026/
Le Festival du Film Merveilleux & Imaginaire est un festival international de courts métrages organisé à Paris. Sa 16e édition se tiendra du 16 au 18 septembre 2026 au Christine Cinéma Club.
Du mercredi 16 septembre 2026 au vendredi 18 septembre 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi
de 19h30 à 21h30
payant
Réservation via le site du cinéma possible à partir de septembre. Une partie des billets sera également vendue sur place chaque soir du Festival.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T19:30:00+02:00_2026-09-16T21:30:00+02:00;2026-09-17T19:30:00+02:00_2026-09-17T21:30:00+02:00;2026-09-18T19:30:00+02:00_2026-09-18T21:30:00+02:00
Christine Cinéma Club 4 rue Christine 75006 PARIS
https://festival-film-merveilleux.com/fr/ contact@festival-film-merveilleux.com https://www.facebook.com/FestivalDuFilmMerveilleuxImaginaire/ https://www.facebook.com/FestivalDuFilmMerveilleuxImaginaire/
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