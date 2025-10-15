Découvrez la programmation du Mois de la prévention des rixes

Découvrez la programmation du Mois de la prévention des rixes mercredi 15 octobre 2025.

Dans le cadre de la Stratégie parisienne de prévention des rixes, et pour la 3e année consécutive, la Ville de Paris soutient des associations qui mettent en œuvre des actions de prévention, d’accompagnement et de sensibilisation auprès des jeunes, des parents, des familles et des professionnels parisiens.

L’acte 3 de la Stratégie, initié en octobre 2024, poursuit notamment l’objectif de rassembler les partenaires visant à combattre la violence de plus en plus importante entre les jeunes, notamment avec l’usage des armes blanches.

Un temps fort aura lieu à la Mairie du 19e le mercredi 5 novembre 2025 en présence des acteurs de la stratégie de prévention des rixes, des associations, familles et habitants autour d’une

table ronde intitulée « Armes blanches, réseaux sociaux : Faire face aux

violences entre jeunes en 2025″ (voir ci-dessous programmation dans le 19e).

Découvrez le programme dans votre arrondissement :

9e arrondissement

Podcasts : La parole aux jeunes (A partir du 7 novembre 2025 jusqu’à juin 2026 – de 17h à 18h30) 10

jeunes de 15-16 ans vont participer à la création d’une série de 4 podcasts sur

les thèmes:

Violences dans la rue / armes blanches,_

Conséquences

émotionnelles et pénales des violences,

Résolution de conflits,

Témoignages de parcours.

Chaque podcast sera travaillé sur 2 séances de 1h30 et

demandera la participation d’intervenant qualifié pour les 3 premiers thèmes. Informations Pratiques

Centre Paris Anim’ Jacques Bravo – 14-18 rue de la Tour des Dames – Paris 9e

– Activité proposée par Association AURORE – Club de prévention SILOE

– Entrée libre

– Public : 11-15 ans

– Nombre de participants maximum : 10

Théâtre forum : l’effet Mandela (Du 26 novembre ou 3 décembre 2025) Un groupe de 10 jeunes est invité à participer à un théâtre-forum sur les rixes, proposé par La Compagnie La mécanique de l’instant. L’intitiative est partagée avec un collège du quartier afin qu’une soixantaine d’élèves puissent en profiter également.



Informations Pratiques

Centre Paris Anim’ Jacques Bravo – 14-18 rue de la Tour des Dames– Paris 9e

– Activité proposée par Association AURORE – Club de prévention SILOE

– Sur inscription

– Public : 11-16 ans et +

– Nombre de participants maximum : 70

10e arrondissement

Stage Théâtre Jeunes – matchs d’improvisation théâtrale – violent ? violente ? pourquoi ? (Du 20 au 24 octobre 2025 de 14h30 à 17h30) De Roméo et Juliette au Western et aujourd’hui encore… A travers les matchs d’impros, le stage vise à tisser des liens sur les phénomènes qui nous entraînent dans la violence et voir comment retrouver son équilibre, en interrogeant en équipe les codes du théâtre. Le théâtre se joue en équipe et chacun s’investit avec son imaginaire. Si la pluie s’invite, le stage aura lieu dans la salle de répétition de l’association au 37 rue de la Grange aux Belles – PARIS 10e. En projet : le 23 octobre, une après -midi de rencontre animée avec des interventions d’autres associations. 150 participants prévus dans l’après-midi. L’inscription est souhaitée mais n’est pas obligatoire. Il est demandé à ce que le jeune qui souhaite participer au stage soit présent sur l’ensemble des séances du lundi au vendredi. Informations Pratiques

Square Juliette Dodu – rue Juliette Dodu – Paris 10e

–

Activité proposée par la compagnie A toi Théâtre

–

Entrée libre. Informations : atoitheatre.cie@gmail.com

–

Nombre de participants maximum : 30

–

Public : 11-18 ans et +

– site

web : https://www.atoitheatre.net/

Concert tous ensemble (Le vendredi 7 novembre 2025 de 20h à 22h30) Un concert transgénérationnel. Informations Pratiques

Espace Jemmapes – scène du canal

116 quai de Jemmapes Paris 10e

–

Activité proposée par Les anciens de la Gab

–

Nombre de participants maximum : 300

– Tout

Public : 8-16 ans et +

– Sur inscription. Tél : 07 52 22 64 80

– Instagram : @LESANCIENS2GAB

Théâtre forum et cartographie (A venir) Ateliers à médiation artistique. L’association Je d’enfant et d’adolescent travaille avec différents groupes de jeunes du 10e arrondissement. D’abord autour d’atelier de théâtre forum, pour comprendre ce que vivent les jeunes autour de cette question des rixes, puis autour d’un travail de cartographie du quartier. Informations pratiques

(Lieu à venir) Paris 10e

– Activité proposée Association Je d’enfant et d’adolescent

– Nombre de participants maximum : 10

– Sur Inscription (lien à venir)

– public : 11-16 ans et + , parents

– Site : http://jedenfant.fr



11e arrondissement

Participation à la journée « Tous et Toutes Au Collège » pour la prévention des rixes (Le jeudi 23 octobre 2025 de 9h30 à 12h) Expositions, concerts, débats, tournois…

60 jeunes issus du dispositif Tous Au Collège sont attendus mais également mobilisés par les partenaires jeunesse de l’arrondissement pour une journée de prévention : activités sportives avec les agents de la Ville de Paris et de nombreux ateliers organisés autour d’un forum théâtre en début d’après-midi, sur le thème des rixes et déjeuner animé par l’Association des Mamans du 11.

Les différents ateliers :

Atelier sur les risques légaux encourus, capsules vidéos suivies d’un débat avec l’asociation HDJ, atelier sur la nutrition avec l’Espace Paris Jeunes Belleville, atelier Stage de 3e de la Mission Locale de Paris, sur la Musique assistée par ordinateur (MAO) avec la Manufacture Chanson. Informations Pratiques

Collège Voltaire, Paris 11e

–

Activité proposée par Maison des Solidarités 11/12 Mairie du 11e, DPMP/DSOL

–

Nombre de participants maximum : 5 groupes d’une vingtaine de collégiens

– Sur inscription

– Public : 11-15 ans

–

Accès PMR



Reportage sur l’acquisition d’arme blanche (Du 3 au 14 novembre 2025, de 16h à 20h) Projet vidéo d’enquête, menée par des jeunes du 11e arrondissement : un groupe de jeunes, ira à la rencontre des jeunes du quartier, de commerçants, de policier, pour recueillir leur témoignage sur la place des armes dans les rixes. Informations Pratiques

Maison des associations du 11e ou Mairie du 11e

– Activité proposée par Fondation Olga Spitzer

– Nombre de participants maximum : 50

– Entrée libre

– Public : Tout public

– Accès PMR

Après-midi portes ouvertes à destination des professionnels (Le jeudi 6 novembre 2025 de 15h à 18h) Présentation aux professionnels du dispositif pour accompagner et soutenir les parents et fratrie autour des rixes et conduites à risques.

Le projet de la Maison des Familles et des Cultures de la Fondation OPEJ est d’accompagner par une écoute psycho éducative les parents ou les membres d’une fratrie dont l’un des enfants est auteur ou victime. L’objectif est de favoriser l’expression verbale afin de mieux appréhender les conséquences de la rixe ou des conduites à risques. Informations Pratiques

3, Villa du Clos de Malevart, Paris 11e

– Activité proposée par Maison des Familles et des Cultures de la Fondation OPEJ

– Nombre de participants maximum : 30

– Entrée libre

– Public : Professionnels

– Accès PMR

– Site web : www.opej.org

Un été à la Roquette (Le vendredi 14 novembre 2025 de 18h30 à 20h30) Exposition photo sur les activités de Pâques et de l’Eté en direction des jeunes fréquentant le square de la Roquette. Informations Pratiques

47 rue de la Roquette

–

Activité proposée par l’association Solidarité Roquette

– Entrée libre

– Tout

public

– Nombre de participants maximum : 40

– Accès

PMR

– site

web : https://www.solidariteroquette.fr/

12e arrondissement

Ensemble(s) (Le 28 octobre 2025 de 14h à 19h) Le Relais 59 et la Maison des Ensembles organisent une après-midi inter quartier en présence de partenaires du 12e arrondissement, afin de proposer divers ateliers et activités aux jeunes des différents quartiers du 12e arrondissement (sport, prévention sur les couteaux et armes blanches, jeux de cohésion d’équipe, exposition/restitution des activités des structures locales en lien avec la prévention des rixes, scène artistique des jeunes du 12e). Informations pratiques

CPA Maison des Ensembles, 3 rue d’Aligre, Paris 12e

– Une activité proposé par Relais 59 et CPA Maison des Ensembles

– Nombre de participants maximum : 100

– Public : 11-15 ans. Ouvert aux riverain.es qui souhaiteraient découvrir l’action

– Sur inscription : eleonore.condamin@paris.fr

– Accès PMR

13e arrondissement

Ouvreur de Paroles (Le vendredi 17 octobre 2025 de 17h40 à 19h15) L’Ouvreur de Parole invite les citoyens à s’exprimer librement dans l’espace public. En posant des questions pertinentes et engageantes, il suscite des discussions enrichissantes et favorise la réflexion collective. Ce mécanisme simple mais efficace permet de recueillir des témoignages variés, souvent émouvants, qui sont ensuite partagés pour encourager le dialogue et la compréhension mutuelle. Grâce à cet outil, chaque voix trouve sa place, contribuant à un débat public inclusif et respectueux. Informations Pratiques

Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre, 24 rue Daviel, Paris 13e

–

Activité proposée par La

Compagnie à l’Affût

–

Nombre de participants maximum : pas de limite

– Entrée libre

– Tout

public

– site

web : https://www.compagniealaffut.com/

Friction(s) (Le vendredi 17 octobre 2025 à 20h) Performance

théâtrale, chorégraphique et sonore et atelier café des parents sur le thème des rixes.

À travers un langage corporel puissant et une création sonore immersive (témoignages, voix de jeunes, fragments d’interviews, paysages urbains), Friction(s) interroge les rixes, leurs tensions et leurs répercussions. Sans rejouer la violence brute, la pièce cherche à révéler les émotions et les fragilités qui l’entourent : peur, appartenance, désir de reconnaissance, besoin d’exister. Informations Pratiques

Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre, 24 rue Daviel, Paris 13e

– Activité proposée par La Compagnie à l’Affût

– Nombre de participants maximum : 40

– Entrée libre

– Tout public

– site web : https://www.compagniealaffut.com/

Théâtre forum (Le vendredi 17 octobre 2025 de 20h30 à 21h30) Le théâtre forum garantit un échange libre, égalitaire et bienveillant, où les points de vue se confrontent sans violence. En passant par le théâtre comme outil, chacun.e est amené.e à exprimer son point de vue autour d’une question centrale : comment faire pour changer cette situation qui ne nous convient pas ? Informations Pratiques

Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre – 24 rue Daviel, Paris 13e

– Activité proposée par La Compagnie à l’Affût et

– Nombre de participants maximum : 40

– Entrée libre

– publics : Professionnels, parents, jeunes 11-16 ans et +

– site web : https://www.compagniealaffut.com/



Inclusport (22, 23 et 24 octobre 2025 de 14h à 18h) Inclusport propose :

– Une activité sportive pour les jeunes, pour retrouver une sensation de solidarité et d’esprit d’équipe.

– Un évènement sportif avec les établissements scolaires sur une journée, pour sensibiliser les jeunes au phénomène de rixes.

– Des ateliers les après-midis pour accompagner les jeunes à se développer personnellement et avoir une ouverture d’esprit Informations pratiques

Stade Carpentier, Paris 13e

– Activité proposée par EPJ Envol / Paris 13 Atletico

– Nombre de participants maximum : 15

– Public : 11-16 ans et +

– Entrée libre

– Accès PM



Ouvreur de Paroles (Le vendredi 24 octobre 2025 de 16h à 18h30) L’Ouvreur de Parole invite les citoyens à s’exprimer librement dans

l’espace public. En posant des questions pertinentes et engageantes, il

suscite des discussions enrichissantes et favorise la réflexion

collective. Ce mécanisme simple mais efficace permet de recueillir des

témoignages variés, souvent émouvants, qui sont ensuite partagés pour

encourager le dialogue et la compréhension mutuelle. Grâce à cet outil,

chaque voix trouve sa place, contribuant à un débat public inclusif et

respectueux. Informations Pratiques

En plein air – Place de Vénétie, Paris 13e

–

Activité proposée par La

Compagnie à l’Affût

–

Nombre de participants maximum : pas de limite

– Entrée libre

– Tout

public

– site

web : https://www.compagniealaffut.com/

Théâtre forum (Le vendredi 24 octobre 2025 de 19h à 20h30) Le théâtre forum garantit un échange libre, égalitaire et bienveillant, où les points de vue se confrontent sans violence. En passant par le théâtre comme outil, chacun.e est amené.e à exprimer son point de vue autour d’une question centrale : comment faire pour changer cette situation qui ne nous convient pas ? Informations Pratiques

Centre Social 13 Pour Tous, 4 Place de Vénétie 75013 Paris

– Activité proposée par La Compagnie à l’Affût

– Nombre de participants maximum : 30

– Public : Professionnels, parents, jeunes 11-16 ans et +

– Entrée libre

– Accès PMR

– site web : https://www.compagniealaffut.com/

Parole de quartier (Le 14 novembre 2025 de 18h à 20h) Diffusion de l’émission Making Off du projet Parole de quartier autour d’un verre et d’une petite collation au studio Autarcie Productions. Informations Pratiques

17 Sq. Dunois, Paris 13e, dans les locaux et devant Autarcie Productions.

–

Activité proposée par l’association ARC-EA

–

Nombre de participants maximum : 20

– Entrée libre

– Public : tout public

– site

web : https://solidariteroquette.fr

14e arrondissement

Théâtre intergénérationnel (Le vendredi 17 octobre 2025 de 18h30 à 20h30) Depuis le mois de mars 2025, un groupe de jeunes du quartier de Pernety et des acteurs amateurs du Club séniors 6ème/14ème préparent une pièce de théâtre, dont le scénario a été écrit collectivement (sur la question de la violence notamment), avec un metteur en scène professionnel. En attendant la première représentation officielle en janvier 2026, une répétition sera ouverte au public le 17 octobre prochain. Informations Pratiques

Centre Paris Anim’ Angel Parra – 181-183 Rue Vercingétorix, Paris 14e

–

Activité proposée par la Fondation Jeunesse Feu

– Nombre

de participants maximum : 10

– Entrée libre

–

Public : Professionnels

– Accès PMR

– Site web : https://www.jeunessefeuvert.com/

Qui Quoi Comment ? Parlons de harcèlement (Le vendredi 24 et samedi 25 octobre 2025 de 14h à 17h) L’association Florimont propose :

– Théâtre forum cyberharcèlement

– Atelier sportif sur la défense, l’auto défense_

– Atelier créatif

– Diffusion du film harcèlement fait par les jeunes en 2024_x000D_

– Diffusion du livret crées par les jeunes « Harcelés, harceleurs, quoi faire »

– Théâtre forum sur le harcèlement à l’école Informations pratiques

Espace Maindron – 6 rue Hippolyte Maindron, Paris 14e

– Nombre de participants maximum : 30

– Entrée libre

– accès PMR

– Tout public

– site web : https://assoflorimont.fr/



Journée de prévention des risques sur les réseaux sociaux (Le mardi 28 octobre 2025 de 14h à 17h) La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), l’association Le Moulin et la COmpagnie à l’Affût s’associent pour développer une journée de prévention et d’ateliers autour de l’importance de l’anonymat et de la gestion des données personnelles sur les réseaux sociaux, sur l’utilisation des IA, et les risques d’addiction et de manipulation des outils numériques. Informations Pratiques

Association Le Moulin – 23 bis rue du Moulin de la Vierge, Paris 14e

–

Activité proposée par l’association Le Moulin, la CNIL, la Compagnie A l’Affût

–

Nombre de participants maximum : 50

– Entrée libre

– Public : parents, 11-16 ans et +

– site

web : https://www.assolemoulin.fr/

Paniers de l’égalité (Le 21 novembre 2025 de 17h30 à 22h) Tournoi mixte de basket et promotion l’égalité femmes/hommes Informations pratiques

Centre sportif Elisabeth, 7 Avenue Paul Appell, Paris 14e

–

Activité proposée par Hustle Paris

–

Nombre de participants maximum : 100

– Sans

inscription

– Public : 16 ans et+

–

Accès PMR

– site web : www.hustle-paris.com



15e arrondissement

Parents présents (Le 14 octobre, le 18 novembre, les 12 et 16 décembre de 18h à 20h / 17h30 à 21h (ateliers cuisine, repas partagés)) L’association Synergie Family propose un café des parents et des ateliers pour prévenir des comportements à risque et de violence des adolescents, favoriser le dialogue entre adultes et jeunes et échanger des conseils entre parents Informations Pratiques

Tiers lieu, Faire Liens, 44 rue du Docteur Finlay, Paris 15e

–

Activité proposée par Synergie Family

–

Nombre de participants maximum : 15

– Public : Parents et jeunes 11-16 ans et +

– Accès PMR

– Entrée libre

– Site web : https://www.synergiefamily.com/

Bootcamp 14e 15e 16e arrondissements (Le 22 octobre 2025 de 13h30 à 17h) L’US Bretons invite les jeunes de différents quartiers, parfois impliqués dans des rixes, à participer à des épreuves sportives. Informations Pratiques

Gymnase Fédération, 16 Rue De La Fédération, Paris 15

–

Activité proposée par US Bretons

–

Nombre de participants maximum : 150

– Sur inscription :

– Public : 11-15 ans

–

Accès PMR



17e arrondissement

Atelier de self defense – podcast (Les 22 et 24 octobre à décembre de 15h à 17h) Le Centre Social CEFIA propose :

Le 22 octobre, une séance de self defense autour du juijitsu brésilien

Le 24 octobre, la diffusion d’un documentaire qui a pour but d’engager le débat avec les familles –

Echange autour d’un podcast (date communiquée ultérieurement) Informations Pratiques

Dojo et Centre Paris Anim’ de la Jonquière, 88, rue de La Jonquière – Paris 17e

–

Activité proposée par Centre social CEFIA

–

Nombre de participants maximum : 20

–

Public : tout public, professionnels, parents, jeunes 11-16 ans et +

– Accès PMR

– Sur inscription : ibrahima.guirassy@cefia.org

– Site web : www.cefia.org

Ateliers Fresque et réflexion sur les rixes et la banalisation de la violence avec Mix Art (Du 27 au 31 octobre 2025 de 14h à 18h) TVAS 17 ainsi que l’EPJ organisent plusieurs débats, mais aussi la réalisation de plusieurs fresques sur toile. Informations Pratiques

TVAS 17 ou dans les locaux de l’EPJ – Paris 17e

–

Activité proposée parTVAS 17 et l’EPJ

–

Nombre de participants maximum : 50

–

Public : les jeunes de 11-16 ans et +

-Entrée libre

18e arrondissement

Projet ensemble (Le 29 octobre 2025 de 15h à 17h) La

première étape du projet vise à mobiliser un maximum de jeunes du 18ᵉ

arrondissement, en portant une attention particulière au quartier des

Poissonniers. Cette phase se construit d’activités sportives, culturelles et de

loisirs, qui servent à capter l’intérêt des jeunes tout en leur offrant un

cadre positif et attractif. L’idée est de favoriser la rencontre, de créer une

dynamique collective et de renforcer le sentiment d’appartenance, afin que ces

jeunes se reconnaissent dans un projet commun. C’est aussi un moment où ils

peuvent s’exprimer librement, partager leurs préoccupations et commencer à

établir une relation de confiance avec les encadrants.

La seconde phase repose sur un échange entre les jeunes participant au projet

ENSEMBLE et des jeunes adultes ayant

déjà traversé des situations liées aux rixes. Les jeunes adultes auront pour

rôle d’animer les échanges. Ces échanges seront organisés sous forme de

discussions interactives, de tables rondes ou de débats, afin de donner la

parole aux deux côtés : ceux qui ont vécu les rixes et ceux qui sont aujourd’hui

exposés à ce risque. Cette confrontation d’expériences vise à provoquer une

prise de conscience et à inciter les jeunes à adopter des comportements plus

responsables et protecteurs. Informations pratiques

15 Rue Francis de Croisset, Paris 18e

– Activité proposée par Réussir Paris

– Nombre de participants maximum : 15

– Public : 11-16 ans et +

– Accès PMR

– Entrée libre

Tournoi futsal inter quartier (Le 31 octobre 2025 à de 11h à 18h) Le tournois futsal organisé par l’académie football Paris 18e a pour objectif de faciliter les liens entre jeunes et éviter toute forme de rixes en mettant en place des actions de prévention. Informations pratiques

Adidas Arena gymnase, Paris 18e

– Activité proposée par Académie football paris 18

– Nombre de participants maximum : 70

– Public : 11-16 ans et +

– Sur inscription : ismael.afp18@gmail.com

– Site web : http://www.academiefootballparis18.fr/

Clôture de la saison 2025 de la Buvette Jupiter des Jardins d’Éole (Le 31 octobre 2025 de 16h30 à 18h30) Depuis 2020, de mars à octobre des jeunes suivis par l’APSAJ et ses partenaires s’associent autour de la gestion coopérative de la Buvette Jupiter. En employant en permanence deux à trois jeunes au sein de la Buvette, le projet vise notamment à leur offrir l’opportunité d’acquérir une autonomie financière et une expérience enrichissante pour la recherche d’un emploi durable. Ce vendredi 31 octobre, l’APSAJ invite à un temps festif les jeunes, les partenaires et les usagers pour clôturer la saison 2025 de la Buvette Jupiter. Ce moment est l’occasion de remercier tous les participants au projet et en particulier les jeunes du 18e et 19e arrondissements. Ce rendez-vous permettra de valoriser les jeunes qui ont su se saisir de cet espace, pour apprendre à se connaitre en vivant cette expérience commune. Informations pratiques

Jardins D’Éole – entrée au 45 rue d’Aubervilliers (en cas de mauvais temps repli au 156 rue d’Aubervilliers) Paris 18e

– Activité proposée par APSAJ

– Nombre de participants maximum : 80

– Public : tout public, professionnels, parents, jeunes 8-16 ans et +

– Accès PMR

– Entrée libre

– Site web : https://www.apsaj.com/

Projection et débat : « Agir ensemble face aux rixes » (Le 14 novembre 2025 de 19h à 20h30) Découvrez des vidéos inspirantes qui mettent en lumière les actions de prévention et les initiatives locales.

Nogo Tv diffusera une sélection de vidéos présentant : -des initiatives menées par des collectifs de parents,

-des actions de prévention réalisées par des associations,

-des témoignages de jeunes et d’acteurs de terrain. Informations Pratiques

EPJN Nathalie Sarraute – 8 Esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18e

–

Activité proposée par NogoTV

– Nombre de participants maximum : 50

– Accès PMR

– Entrée libre

– Public : tout public

– Site Web : https://www.nogotv.org

19e arrondissement

Sport éducation (Du 6 au 31 octobre 2025 de 17h à 19h) L’association Riquet elite organise des ateliers de foot, mini tournois, et sorties ludiques pour les jeunes des Quartier Politique de la Ville (QPV) de Riquet-Stalingrad et leur met à disposition des coachs sportifs. Informations Pratiques

Stade 26 rue Archereau , Paris 19e

–

Activité proposée par Riquet Elite

–

Nombre de participants maximum : 40

–

Public : 8-15 ans

– Entrée libre



Evènement festifs : Coeur sur le collège Budé (Le 17 octobre 2025 de 15h à 19h) Des Cris Des Villes organise un atelier de sensibilisation sur les rixes, organisé lors d’un événement

inter-collèges au passage Jean Quarré, dans le cadre des « rues aux

enfants », avec la participation d’associations locales et d’équipes de

prévention.

Les jeunes de Curial présenteront leur film Rixes et péril, suivi de l’exposition interactive Quartier de cœur et d’une mise en valeur des travaux menés à Rouault.

La médiathèque sera également présente avec une sélection d’ouvrages

autour du virilisme, de l’occupation de l’espace public et des conflits

de quartier. Informations Pratiques

Devant le collège Budé – Passage Jean Quarré, Paris 19e

–

Activité proposée par Des Cris Des Villes

–

Nombre de participants maximum : 100

–

Public : tout public, les parents et les jeunes de 11-15 ans

– Accès PMR

– Entrée libre

Tournoi Futsal : Médiation et prévention rixes (Le 21 octobre 2025 de 14h à 19h) L’ association ESSE- Esprit Savoir Sport Equité organise un tournoi Futsal inter-quartiers / inter-communes au gymnase Chaumont. Informations Pratiques

Gymnase Chaumont, 22 Avenue de la Porte Chaumont, Paris 19e

–

Activité proposée par l’ association ESSE- Esprit Savoir Sport Equité

–

Nombre de participants maximum : 100

–

Public : jeunes 11-16 ans et +

– Accès PMR

– Sur inscription : https://www.instagram.com/esseparis19?igsh=cWo1MjN5Y2N5cjB6 // esseparis@gmail.com // 01 73 73 89 73

– site

web : https://www.arc-ea.fr/

Tournoi de Basketball : Médiation et prévention Rixes (Le 24 octobre 2025 de 14h à 19h) L’association ESSE- Esprit Savoir Sport Equité organise un tournoi de Basketball 3×3, inter-quartiers / inter-communes au gymnase Chaumont. Informations Pratiques

Gymnase Chaumont, 22 Avenue de la Porte Chaumont, Paris 19e

–

Activité proposée par l’ association ESSE- Esprit Savoir Sport Equité

–

Nombre de participants maximum : 100

–

Public : jeunes 11-16 ans et +

– Accès PMR

– Sur inscription : https://www.instagram.com/esseparis19?igsh=cWo1MjN5Y2N5cjB6 // esseparis@gmail.com // 01 73 73 89 73 – site

web : https://www.facebook.com/ESSEPARIS19

Rencontre des acteurs de la stratégie parisienne de prévention des rixes (Mercredi 5 novembre de 17h à 20h) Un temps fort aura lieu à la Mairie du 19e le mercredi 5 novembre 2025 en présence des acteurs de la stratégie de prévention des rixes, des associations, familles et habitants du quartier autour d’une table ronde intitulée « Armes blanches, réseaux sociaux : Faire face aux violences entre jeunes en 2025 ». Informations Pratiques

Maire du 19e arrondissement, 5-7 place Armand-Carrel, Paris 19e

– Activité proposée par la Ville de Paris et la Mairie du 19e arrondissement

– Nombre de participants maximum : 150

– Accès PMR

– Public : Tout public, familles, parents, professionnels

– Entrée libre

Ecrans et enfants : trouver le bon équilibre en famille (Les 7 et 14 novembre 2025 de 18h30 à 20h) Pour lutter contre les rixes qui peuvent émerger en ligne, le Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier propose deux ateliers de sensibilisation aux écrans pour que les parents puissent identifier les signes qui mènent à la participation aux rixes. Informations Pratiques

133/135 boulevard Serurier, Paris 19e

–

Activité proposée par le Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier avec l’intervention de l’association Lève Les Yeux

– Nombre

de participants maximum : 30

–

Accès PMR

–

Public : parents

– Sur inscription : inscription à l’accueil du Centre Solidarité Angèle Mercier 01 42 49 25 62





Soirée débat rencontre : Médiation et prévention Rixes (Le 7 novembre 2025 à partir de 19h) L’association ESSE- Esprit Savoir Sport Équité organise une soirée de la parentalité.

Au programme : rencontres, témoignages et interventions de plusieurs acteurs. Informations Pratiques

Local ESSE – 2 rue de la Solidarité Paris 19e

–

Activité proposée par l’association ESSE- Esprit Savoir Sport Équité

–

Nombre de participants maximum : 20

–

Public : les professionnels, les parents et les jeunes 16 ans et +

– Accès PMR

– Sur

inscription : https://www.instagram.com/esseparis19?igsh=cWo1MjN5Y2N5cjB6 // esseparis@gmail.com // 01 73 73 89 73

– site

web : https://www.facebook.com/ESSEPARIS19

Projection sur la prévention des rixes (Les 4 et 7 novembre 2025 de 18h à 23h) Vivez une expérience immersive avec la projection du film de prévention de l’association ACIAC en casque VR.

Plongez au cœur des situations pour mieux en débattre, puis échangez directement avec les intervenant·e·s.

Un temps fort pour réfléchir, partager et trouver ensemble des pistes d’action. Informations Pratiques

Salle de spectacle du CPA Curial, Paris 19e

–

Activité proposée par le pôle jeunesse du CPA Curial

–

Nombre de participants maximum : 40

–

Public : les jeunes de 11-16 ans

– Accès PMR

– Entrée libre

– site

web : https://descrisdesvilles.org/

Partage artistique inter-quartiers (EN COURS) Une soirée ou une après-midi de rencontre et de débats entre les jeunes de l’OPEJ et de La Déferlante.

Ils présenteront deux films qu’ils ont réalisés, suivis d’un temps d’échanges autour de la thématique des rixes.

Un moment de partage pour confronter les points de vue et ouvrir la discussion. Informations Pratiques

A DETERMINER

–

Activité proposée par la Déferlante et l’OPEJ

–

Nombre de participants maximum : 10

–

Public : les jeunes de 11-15 ans

– Sur inscription : par les équipes Opej et déferlante au 06 64 65 61 48 ou claire.petrouchine@ladeferlante.org

– site

web : https://www.ladeferlante.org

20e arrondissement

Rixes et violence extrême : ce qui mène au geste irréparable (Le 16 octobre, le 13 novembre et le 11 décembre 2025 de 14h30 à 16h30) Face à l’augmentation des tensions entre jeunes dans certains territoires et à la montée en visibilité des rixes impliquant des armes blanches, ce séminaire propose aux professionnels·le·s un espace de compréhension, d’échange et d’outillage. Il s’appuie sur une analyse croisée des mécanismes de passage à l’acte, du poids symbolique des armes blanches, et des clivages sociaux et culturels (territoires, genre, origines, appartenances) susceptibles d’alimenter la violence.

Ce séminaire se décline sous 3 volets interdépendants :

– Volet 1 : Comprendre le passage à l’acte

– Volet 2 : Clivages culturels, territoires et armes blanches

– Volet 3 : Prévenir, repérer et intervenir

Ce séminaire sera l’occasion de croiser vos salutations, de partager vos expériences et d’explorer ensemble des pistes concrètes pour prévenir les rixes. Informations Pratiques

17 rue des Envierges, Paris 20e

–

Activité proposée par La

Migrations Santé France

–

Nombre de participants maximum : 100 professionnels et 20 jeunes

– Sur inscription : https://us06web.zoom.us/meeting/register/ryLmkkdPTd-aodLGjgrGpQ?utm_source=brevo&utm_campaign=SEMINAIRE%2520%2520%20Rixes%20et%20violence%20extrme%2520%20ce%20qui%20mne%20au%20geste%20irrparable&utm_medium=email#/

– les professionnels et les jeunes de 11-16 ans

– site

web : https://www.facebook.com/ESSEPARIS19

La gestion de conflits chez les adolescents (Du 20 au 25 octobre 2025 de 14h à 18h) Le théâtre devient un outil d’expression, de prévention et de dialogue autour des violences entre jeunes.

Des adolescents du quartier sont directement impliqués à travers des ateliers d’expression orale et corporelle, mêlant théâtre contemporain et classique. Informations Pratiques

Carré de Baudouin – 121 rue de Ménilmontant, Paris 20e

– Activité

proposée par l’association Belleville Citoyenne

–

Nombre de participants : 15

– Public : les jeunes de 11-16 ans et +

– Accès PMR

– Entrée libre

– Site

web : https://bellevillecitoyenne.fr/



Productions audiovisuelles et débats sur les rixes (Du lundi 27 au samedi 31 octobre 2025 de 14h30 à 17h30) Pendant une semaine, les jeunes du centre social Soleil Blaise débattront, créeront des contenus et inviteront les jeunes du quartier à réfléchir sur le phénomène des rixes. Informations Pratiques

Au centre social Soleil Blaise, Paris 20e

–

Activité proposée par Les fripons

– Nombre de participants maximum : 20

– Accès PMR

– Sur inscription : contact@lesfripons.org ou 06 72 84 13 44

– Public : les jeunes de 11-16 ans

– Site Web : https://www.lesfripons.org

Place des réseaux sociaux dans les rixes (Le 12 novembre 2025 de 14h30 à 17h30) Migrations Santé France organise des activités ludiques et pédagogiques pour sensibiliser les jeunes au rôle et à l’impact des réseaux sociaux dans les rixes.

À travers des cartes, scénarios et quiz, les jeunes sont invités à développer leur esprit critique et à engager le dialogue. Informations Pratiques

17 rue des Envierges, Paris 20e

–

Activité proposée par Migrations Santé France

–

Nombre de participants maximum : 20

– Public : les jeunes de 11 à 16 ans

– Entrée libre

– site

web : https://migrationsante.org

Représentation et débât théâtral forum rixes (Le 8 novembre 2025 de 15h à 17h30) Des comédiens et apprentis comédiens interprètent des saynètes inspirées de situations sociales problématiques.

Chaque scène se termine volontairement de manière catastrophique, puis est rejouée avec l’aide du public.

Guidés par un meneur de jeu, les spectateurs peuvent intervenir à des moments clés pour proposer d’autres choix et changer le cours des événements. Informations Pratiques

La Mission Locale de Paris – Site Pyrénées, Paris 20e

–

Activité proposée par la Relève Bariolée

–

Nombre de participants maximum : 60

– Public : tout public, les professionnels, les parents et les jeunes de 11-16 ans

– Entrée libre

– Site web : https://www.larelevebariolee.fr/th%C3%A9%C3%A2tre-forum

Intervention de l’association HDJ auprès des jeunes (La première ou deuxième semaine de novembre 2025 de 18h à 19h30 A DETERMINER) Dans le cadre des ateliers éducatifs de MMA du SPS Les Réglisses, centrés sur les liens inter-quartiers et la violence liée à la domination, des interventions éducatives sont régulièrement proposées aux jeunes pratiquants.

En complément des rencontres avec des figures sportives inspirantes, l’association HDJ interviendra début novembre dans le cadre du Mois de la Prévention des Rixes.

Créée par la famille d’Hismael Diabley, décédé lors d’une rixe en 2018, HDJ sensibilisera les jeunes aux dynamiques de groupe, à la solidarité entre quartiers et à leur capacité à dire « non ».

Les échanges aborderont également les conséquences juridiques et tragiques liées à l’usage des armes blanches. Informations Pratiques

CPA Louis Lumière, Paris 20e

–

Activité proposée par SPS Les Réglisses

–

Nombre de participants maximum : 15

– Réservé aux jeunes suivis par les éducateurs dans le cadre des ateliers (jeunes 11-16 ans)

-Accès PMR



Autour de Paris

Diver-Cité (Le mercredi 15 octobre de 14h à 17h) Depuis deux ans, Jeunesse Feu Vert organise un projet inter-quartier, nommé Diver’cité, qui réunit des jeunes issus de 8 des quartiers où le service de Prévention Spécialisée de Paris intervient, dans une logique de décloisonnement des territoires et d’interconnaissance réciproque. La première action du projet 2025-2026 sera un tournois de beach-volley, organisé par l’équipe de la Porte de Saint-Ouen, qui se tiendra le 15 octobre 2025.

Des jeunes des quartiers suivants participeront : Daumesnil, Porte de Vincennes et Reuilly (75012), Porte de Vanves (75014), Porte de Saint-Ouen (75017), Danube, et Place des fêtes (75019), Fougères (75020). Informations pratiques

Sand Fabrik, 45 rue Delizy 93500 Pantin

– Activité proposée par Fondation Jeunesse Feu Vert

– Nombre de participants maximum : 10

– Public : Professionnels

– Entrée libre

– Site web : https://www.jeunessefeuvert.com/

Du 15 octobre au 15 novembre 2025, découvrez comment les associations et les institutions parisiennes se mobilisent un mois durant pour prévenir les rixes.

Du mercredi 15 octobre 2025 au samedi 15 novembre 2025 :

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

