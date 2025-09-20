Découvrez la rénovation d’un lieu de diffusion culturelle important en Moselle Salle de spectacle La Passerelle Florange

Nombre de places limité : inscription nécessaire.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Venez découvrir la rénovation de la salle de spectacle La Passerelle, rénovée par l’agence Architecture Patrick Mauger Devenue vétuste

La salle de spectacle La Passerelle a été entièrement repensée et transformée, afin de répondre aux attentes du public et des artistes.

Lieu de diffusion culturelle, La Passerelle s’est également étoffée d’un hall spacieux et lumineux, accueillant un espace d’exposition temporaire, une brasserie, un vestiaire, ainsi que prochainement une billetterie physique et une boutique.

La restructuration de La Passerelle a donné lieu au réaménagement de l’esplanade et des abords du bâtiment (stationnement, espaces verts…), ainsi qu’à la requalification de l’avenue de Lorraine, où elle se situe.

Salle de spectacle La Passerelle 50 avenue de Lorraine, 57190 Florange Florange 57190 Ébange-et-Daspich Moselle Grand Est 03 82 59 17 99 https://passerelle-florange.fr/ https://www.facebook.com/people/La-Passerelle-Officielle/61573699175908/ Véritable salle de spectacles et de concerts au cœur de Florange et de la vallée de la Fensch, La Passerelle est équipée d’un gradin modulable. Sa programmation, à vocation généraliste, s’étend d’octobre à juin et propose des genres artistiques variés : chanson, théâtre, humour, one-man-show, music-hall… sans oublier les spectacles destinés au jeune public. Parkings sur place, transport en commun et covoiturage.

© La Passerelle