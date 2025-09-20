Découvrez la restauration d’une église construite au XIIe, classée parmi les monuments historiques Église Saint-Martin Villeneuve-sur-Bellot

Découvrez la restauration d’une église construite au XIIe, classée parmi les monuments historiques Samedi 20 septembre, 10h30, 14h30 Église Saint-Martin Seine-et-Marne

Évènement gratuit et visites accessibles à tous.

Pascal Courtade, préfet de l’Aube, sera présent lors de ce samedi des Journées du patrimoine, afin de révéler les noms des premiers mécènes ayant contribué aux travaux de restauration du monument.

À 14h30, profitez également d’une visite guidée gratuite de l’église, animée par Philippe Luez, conservateur général du patrimoine.

Église Saint-Martin Place de l'église, 77510 Villeneuve-sur-Bellot Seine-et-Marne Île-de-France Cette église, dédiée à saint Martin (patron des soldats), fut construite au XIIᵉ siècle et agrandie au XVIᵉ.

On peut y admirer son portail Renaissance, orné de statues autrefois polychromées, notamment sainte Catherine (XVᵉ siècle) et la pèlerine (XVIᵉ siècle).

Mais ce qui fait de cet édifice un ensemble exceptionnel, c’est son décor intérieur. En 1630, Bouthillier de Chavigny et son épouse, Marie de Bragelogne, seigneurs de Pont, confièrent la réalisation du décor de l’église à leur ami Philippe de Champaigne. Celui-ci fit exécuter, par un élève de Simon Vouet encore tout jeune, Eustache Le Sueur, de magnifiques fresques qui ornent toujours l’église.

Des statues, des vitraux et des superbes boiseries complètent ce patrimoine remarquable. Venez les découvrir !

Visites commentées sur demande auprès de l’association Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine Pontois.

© Fondation du patrimoine