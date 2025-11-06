DECOUVREZ LA SALAISON BROCELIANDE à YSSINGEAUX Yssingeaux – Agence MONISTROL Yssingeaux
DECOUVREZ LA SALAISON BROCELIANDE à YSSINGEAUX Yssingeaux – Agence MONISTROL Yssingeaux jeudi 6 novembre 2025.
DECOUVREZ LA SALAISON BROCELIANDE à YSSINGEAUX Jeudi 6 novembre, 08h00 Yssingeaux – Agence MONISTROL Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-06T08:00:00+01:00 – 2025-11-06T10:00:00+01:00
Fin : 2025-11-06T08:00:00+01:00 – 2025-11-06T10:00:00+01:00
Dans le cadre de la semaine de l’agro-alimentaire et de la semaine de l’industrie, venez découvrir les coulisses de l’usine de production de salaisons BROCELIANDE à YSSINGEAUX.
Programme :
- Présentation de l’entreprise
- Présentation des postes à pourvoir
- Visite d’atelier
Yssingeaux – Agence MONISTROL 43200 Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518791 »}]
Dans le cadre de la semaine de l’agro-alimentaire et de la semaine de l’industrie, venez découvrir les coulisses de l’usine de production de salaisons BROCELIANDE à YSSINGEAUX. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie