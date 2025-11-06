DECOUVREZ LA SALAISON BROCELIANDE à YSSINGEAUX Yssingeaux – Agence MONISTROL Yssingeaux

Dans le cadre de la semaine de l’agro-alimentaire et de la semaine de l’industrie, venez découvrir les coulisses de l’usine de production de salaisons BROCELIANDE à YSSINGEAUX.

Programme :

Présentation de l’entreprise

Présentation des postes à pourvoir

Visite d’atelier

Yssingeaux – Agence MONISTROL
43200 Yssingeaux
Haute-Loire
Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre de la semaine de l'agro-alimentaire et de la semaine de l'industrie, venez découvrir les coulisses de l'usine de production de salaisons BROCELIANDE à YSSINGEAUX.