Découvrez la salle aux images médiévales, centre d’interprétation du Moyen Âge Château de Puisserguier Puisserguier

Découvrez la salle aux images médiévales, centre d’interprétation du Moyen Âge Château de Puisserguier Puisserguier samedi 20 septembre 2025.

Découvrez la salle aux images médiévales, centre d’interprétation du Moyen Âge 20 et 21 septembre Château de Puisserguier Hérault

Entrée libre. Gratuit. Visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez la salle aux images médiévales à travers des visites commentées du centre d’interprétation du Moyen Âge, pour partir à la découverte des plafonds peints languedociens.

Dans une salle du château médiéval de Puisserguier, un magnifique espace d’interprétation met en valeur les closoirs médiévaux issus du plafond peint de la maison du viguier qui ont été mis au jour il y a quelques années.

Après restauration, on peut admirer ces formidables vestiges du patrimoine médiéval : personnages, écritures, héraldique, et autres animaux fantastiques, particulièrement bien conservés, ainsi que des vidéos et des tableaux explicatifs.

Informations :

ARESP (Association de Recherche, d’Études et de Sauvegarde des Patrimoines)

j.chabbert1134@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/chateaude.puisserguier

Château de Puisserguier Rue du château, 34620 Puisserguier Puisserguier 34620 Hérault Occitanie 04 67 37 85 29 http://www.cc-canal-lirou.fr [{« link »: « mailto:j.chabbert1134@gmail.com »}, {« link »: « https://fr-fr.facebook.com/chateaude.puisserguier »}] Château médiéval et castrum occupent, au cœur du village, le sommet du Puech-Serguier. Depuis le XIe siècle, il a conservé sa tour porte et ses remparts confortés par une vaste enceinte qui protègent le village jusqu’à l’époque napoléonienne.

Le château est habité par des seigneurs puissants, les Bérenger, vassaux de Trencavel jusqu’à la croisade de 1209. Lors de la croisade albigeoise, le château est pris et détruit par Simon de Montfort, puis reconstruit. Il passe aux vicomtes de Narbonne au XIVe siècle, puis aux comtes de Foix au XVe. À la fin du XVIe siècle, il s’étend jusqu’à la place (avec greniers, remises, maisons, fossés, basses cours et terrasse, auxquels il faut ajouter le four et des glacières). À la Révolution, il est vendu et divisé.

Les bâtiments sont organisés autour d’une cour intérieure fermée par la courtine médiévale, conservant des traces du chemin de ronde et d’anciennes baies romanes. La tour maîtresse carrée est localisée au nord. Contre la tour, un escalier en vis abrite, sur deux niveaux, de grandes salles avec des poutrelles au plafond, et à l’étage, les restes d’un cabinet et une cheminée du XVIIe siècle à gypseries.

Le château de Puisserguier, inscrit au titre des Monuments historiques, est un site Réseau des Musées de Territoire en Sud-Hérault géré par l’ARESP (Association de Recherche, d’Études et de Sauvegarde des Patrimoines).

Découvrez la salle aux images médiévales à travers des visites commentées du centre d’interprétation du Moyen Âge, pour partir à la découverte des plafonds peints languedociens.

© Melkan Bassil