Découvrez la transat Café L’Or à bord de l’Aventura ! Honfleur dimanche 26 octobre 2025.

Découvrez la transat Café L’Or à bord de l’Aventura !

Quai des Passagers Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 09:30:00

fin : 2025-10-26 15:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Sortie exceptionnelle .

Vivez le départ de la transat Café l’Or à bord du bateau Aventura !

Au programme

Accueil à bord et navigation commentée par le capitaine.

Observation en direct du départ de la Transat Café L’Or depuis le bateau.

Ambiance festive et commentée tout au long de la journée

Restauration incluse

Le tarif comprend la sortie en mer et un menu gourmand servi à bord :

1 apéritif

2 gambas à la plancha

1 sandwich maison

1 mignardise

1 café

Informations pratiques :

Présentation pour l’embarquement 15 minutes avant le départ

Commentaires en direct

Prévoir une tenue chaude et un coupe-vent.

Toilettes à bord

Bar avec vente de boissons

Animaux tenus en laisse acceptés .

Quai des Passagers Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Découvrez la transat Café L’Or à bord de l’Aventura !

Exceptional outing…

Experience the start of the Café l?Or transatlantic race aboard the Aventura boat!

Program:

Welcome aboard and navigation commented by the captain.

Live observation of the Transat Café L?Or?departure from the boat.

Festive atmosphere and commentary throughout the day

German : Découvrez la transat Café L’Or à bord de l’Aventura !

Außergewöhnliche Ausfahrt ?

Erleben Sie den Start der Transat Café l’Or an Bord des Schiffes Aventura!

Auf dem Programm stehen:

Begrüßung an Bord und kommentierte Navigation durch den Kapitän.

Live-Übertragung des Starts der Transat Café L’Or vom Schiff aus.

Den ganzen Tag über festliche Stimmung und Kommentare

Italiano :

Una gita eccezionale?

Vivete la partenza della regata transatlantica Café l’Or a bordo dell’Aventura!

In programma:

Benvenuto a bordo e navigazione commentata dal capitano.

Osservazione in diretta della partenza della Transat Café L’Or dalla barca.

Atmosfera di festa e commenti per tutta la giornata

Espanol :

¿Una salida excepcional?

Viva la salida de la regata transatlántica Café l’Or a bordo del Aventura

En el programa:

Bienvenida a bordo y navegación comentada por el capitán.

Observación en directo de la salida de la Transat Café L’Or? desde el barco.

Ambiente festivo y comentarios durante todo el día

