Découvrez la transat Café L’Or à bord de l’Aventura ! Port de Plaisance Le Havre

Découvrez la transat Café L’Or à bord de l’Aventura !
Port de Plaisance 125 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 15:00:00
2025-10-26
Sortie exceptionnelle .
Vivez le départ de la transat Café L’Or à bord du bateau Aventura !
Au programme
Accueil à bord et navigation commentée par le capitaine.
Observation en direct du départ de la Transat Café L’Or depuis le bateau.
Ambiance festive et commentée tout au long de la journée.
Restauration incluse
Le tarif comprend la sortie en mer et un menu gourmand servi à bord :
1 apéritif
2 gambas à la plancha
1 sandwich maison
1 mignardise
1 café
Informations pratiques :
Présentation pour l’embarquement 15 minutes avant le départ
Commentaires en direct
Prévoir une tenue chaude et un coupe-vent.
Toilettes à bord
Bar avec vente de boissons
Animaux tenus en laisse acceptés .
Port de Plaisance 125 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 96 37 95 bateau.aventura@gmail.com
