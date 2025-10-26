Découvrez la transat Café L’Or à bord de l’Aventura ! Port de Plaisance Le Havre

Découvrez la transat Café L’Or à bord de l’Aventura !

Port de Plaisance 125 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 15:00:00

2025-10-26

Sortie exceptionnelle .

Vivez le départ de la transat Café L’Or à bord du bateau Aventura !

Au programme

Accueil à bord et navigation commentée par le capitaine.

Observation en direct du départ de la Transat Café L’Or depuis le bateau.

Ambiance festive et commentée tout au long de la journée.

Restauration incluse

Le tarif comprend la sortie en mer et un menu gourmand servi à bord :

1 apéritif

2 gambas à la plancha

1 sandwich maison

1 mignardise

1 café

Informations pratiques :

Présentation pour l’embarquement 15 minutes avant le départ

Commentaires en direct

Prévoir une tenue chaude et un coupe-vent.

Toilettes à bord

Bar avec vente de boissons

Animaux tenus en laisse acceptés .

Port de Plaisance 125 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 96 37 95 bateau.aventura@gmail.com

