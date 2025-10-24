Découvrez la vallée du Léguer ressourçante et accessible (en anglais) Lannion

Découvrez la vallée du Léguer ressourçante et accessible (en anglais)

Lannion Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-24 10:00:00

2025-10-24

Venez explorer en anglais ! Du Port du Beg Hent en remontant le chemin de halage, découvrez l’histoire naturelle et humaine de la vallée du Léguer. Une invitation à ralentir et à ouvrir les sens dans cet habitat fluvial près de Lannion.

Bonne compréhension de l’anglais oral recommandée. .

Port du Beg Hent Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 88 67 13

