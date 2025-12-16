Découvrez la véritable histoire des bibliothèques ! Villers-Cotterêts

Découvrez la véritable histoire des bibliothèques !

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-21 17:00:00

2026-02-21 19:00:00

Date(s) :

2026-02-21

En compagnie de deux invités, poussons la porte de ces lieux magiques que sont les bibliothèques ! Pour ce premier épisode, rendez-vous avec William Marx du Collège de France et l’auteur Wajdi Mouawad.

Les bibliothèques sont des lieux magiques curieux, secrets, inquiétants, austères, joyeux… Elles peuvent nous emmener loin, très loin dans les contrées imaginaires, comme dans un rêve éveillé. Avec sa série littéraire en trois épisodes, faite de rencontres et de lectures, la Cité invite à pousser la porte des bibliothèques imaginaires.

Pour ce premier épisode, rendez-vous avec William Marx du Collège de France et Wajdi Mouawad.

William Marx, professeur au Collège de France, explore la place que prennent les bibliothèques dans nos esprits et nous expose L’imaginaire de la bibliothèque totale.

Une bibliothèque peut-elle contenir la totalité du monde ? Un tel rêve a traversé l’histoire de la culture européenne. Et si l’on partait en quête de ces projets utopiques ? Si l’on visitait certaines de ces bibliothèques, parmi les plus exemplaires ou les plus folles ? William Marx nous convie à un voyage fantastique dans l’histoire de la littérature, de la pensée et des livres.

Puis, cap sur un voyage incroyable l’auteur et comédien Wajdi Mouawad raconte la merveilleuse histoire du manuscrit précieux d’une bible du XVe siècle et de son périple au cours d’une lecture musicale intitulée Hébreu 1314, tentative d’autopsie poétique d’un exilé. De l’Espagne du XVe siècle, en passant par le Moyen-Orient et la double traversée de la Méditerranée, le manuscrit accoste finalement à la Bibliothèque nationale de France. Il est aujourd’hui présenté aux côtés de Wajdi Mouawad, exceptionnellement sorti des rayonnages de la BNF pour l’occasion, grand témoin d’une épopée à travers les langues et les âges.

Une production de la Bibliothèque nationale de France. .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

English :

In the company of two guests, let’s push open the door to those magical places that are libraries! In this first episode, we meet William Marx from the Collège de France and author Wajdi Mouawad.

