Découvrez la vie à marée basse

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-04 2026-08-12 2026-08-18

À marée basse, partez de flaque en flaque au creux des rochers pour découvrir une vie surprenante. Crabes, crevettes et étoiles de mer dévoilent leurs secrets. Une immersion dans l’estran, loin d’être un long fleuve tranquille.

Animé par CPIE Loire Océane.

Inscriptions obligatoires sur cpie-loireoceane.com .

Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com

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L’événement Découvrez la vie à marée basse Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44