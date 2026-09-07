Découvrez la vie d’antan en visitant un moulin du début du XIXe siècle, Moulin, Xamontarupt

Informations pratiques

Découvrez la vie d’antan en visitant un moulin du début du XIXe siècle 19 et 20 septembre Moulin Vosges

7€/adulte. Gratuit pour les moins de 12ans. Durée de la visite 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La visite des lieux est impressionnante : on croirait presque que les machines ont été arrêtées depuis peu, prêtes à se remettre en route d’un moment à l’autre. Les sacs empilés ne demandent qu’à être remplis, et les sabots à retrouver des pieds qui veulent encore bien d’eux.

La visite est commentée par le propriétaire des lieux, qui entretient ce patrimoine année après année, afin qu’il perdure et témoigne de la vie d’antan.

Moulin 17 rue du Village, 88460 Xamontarupt Xamontarupt 88460 Vosges Grand Est Le moulin a été créé en 1803 par la famille Bexon. Un canal de dérivation du ruisseau « La Cuve » a été creusé afin d’entraîner deux roues à eau superposées qui actionnaient les meules. Entre 1848 et 1888, un pilon à chanvre et une féculerie ont été ajoutés, suivis d’une huilerie (active jusqu’en 1936), d’une saboterie (jusqu’en 1949) et d’une scierie de type haut-fer (jusqu’en 1980).

Le moulin réunissait sur un même site quatre types de production : meunerie, huilerie, saboterie et haut-fer. De nos jours, trois d’entre elles sont encore visibles sur le site.

Trois générations de la famille Bexon se sont succédées jusqu’en 1925. Aujourd’hui, le moulin appartient à la famille Thiriet, qui en assure les visites sur demande.

La visite des lieux est impressionnante : on croirait presque que les machines ont été arrêtées depuis peu, prêtes à se remettre en route d’un moment à l’autre. Les sacs empilés ne demandent qu’à et…

© Office de tourisme Bruyères Vallons des Vosges