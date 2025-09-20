Découvrez l’abbaye au fil des siècles Musée de Gorze Gorze

Découvrez l’abbaye au fil des siècles 20 et 21 septembre Musée de Gorze Moselle

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

L’abbaye de Gorze, fondée en 749, devient au fil des siècles le centre d’une très puissante seigneurie indépendante. En collaboration avec l’établissement public départemental de soins, la visite guidée se poursuivra dans les jardins du palais abbatial.

Musée de Gorze 22 rue de l’Église, 57680 Gorze Gorze 57680 Moselle Grand Est Le village de Gorze s’est formé autour d’une abbaye bénédictine fondée en 749 par Chrodegang, évêque de Metz et conseiller de Pépin le Bref. C’était alors un haut lieu de spiritualité, où les moines développèrent l’art du plain-chant, ancêtre du chant grégorien. De sa période de prospérité et de prestige, Gorze a conservé d’anciennes demeures Renaissance et un palais abbatial. Centré sur l’histoire de la seigneurie abbatiale de Gorze, le musée présente des reproductions de manuscrits du XIVᵉ siècle – la légende de Saint-Clément – des pièces d’histoire locale et deux diaporamas.

© Guittet S