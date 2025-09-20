Découvrez l’abbaye bénédictine de Cendras et son jardin médiéval Jardin médiéval de l’Abbaye Cendras

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

L’équipe de Biosphera vous invite à visiter l’abbaye bénédictine de Cendras, datant du Xème siècle. À l’occasion de cette visite guidée, vous découvrirez l’histoire de ce monument, de la commune de Cendras et des vallées cévenoles. En parallèle, découvrez le Jardin Médiéval de l’Abbaye en compagnie des bénévoles qui oeuvrent toute l’année à son entretien.

Accueil commenté de 10h à 12h le samedi et le dimanche.

Visite de l’Abbaye à 10h les deux jours.

Jardin médiéval de l’Abbaye Place Roger Assenat, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie

© SHVC