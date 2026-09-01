Découvrez l’abbaye d’Ourscamp lors des journées européennes du patrimoine Chiry-Ourscamp

Informations pratiques

Chiry-Ourscamp

Découvrez l’abbaye d’Ourscamp lors des journées européennes du patrimoine

Place Saint-Eloi Chiry-Ourscamp Oise

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Abbaye d’Ourscamp vous invite à découvrir un site emblématique du Nord Compiégnois, au cœur d’un territoire riche d’histoire, de paysages et de savoir-faire.

Entre visite patrimoniale, jeu interactif et surprise insolite réservée aux plus curieux, cette ouverture propose une expérience à la fois ludique, culturelle et ancrée dans l’identité de notre destination.

Une belle occasion de vivre le patrimoine autrement, et de découvrir un lieu remarquable qui contribue au rayonnement touristique du territoire.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Abbaye d’Ourscamp vous invite à découvrir un site emblématique du Nord Compiégnois, au cœur d’un territoire riche d’histoire, de paysages et de savoir-faire.

Entre visite patrimoniale, jeu interactif et surprise insolite réservée aux plus curieux, cette ouverture propose une expérience à la fois ludique, culturelle et ancrée dans l’identité de notre destination.

Une belle occasion de vivre le patrimoine autrement, et de découvrir un lieu remarquable qui contribue au rayonnement touristique du territoire. .

Place Saint-Eloi Chiry-Ourscamp 60138 Oise Hauts-de-France

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English :

%C0 To mark European Heritage Days, Ourscamp Abbey invites you to discover an iconic site in the Nord Compiègnois region, in the heart of an area rich in history, landscapes, and local traditions.

Featuring a heritage tour, an interactive game, and an unusual surprise reserved for the most curious visitors, this event offers an experience that is at once fun, cultural, and deeply rooted in the identity of our destination.

It’s a wonderful opportunity to experience heritage in a new way and to discover a remarkable site that contributes to the region’s appeal as a tourist destination.

L’événement Découvrez l’abbaye d’Ourscamp lors des journées européennes du patrimoine Chiry-Ourscamp a été mis à jour le 2026-08-04 par Destination Nord-Compiégnois