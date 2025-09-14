Découvrez l’Aber Wrac’h et ses secrets en paddle Plouguerneau

Découvrez l’Aber Wrac’h et ses secrets en paddle Plouguerneau dimanche 14 septembre 2025.

Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau Finistère

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 12:00:00

2025-09-14

À la pointe de la Bretagne, dans le Finistère, Plouguerneau et son archipel vous offriront des souvenirs mémorables.

Évoluez au cœur de l’Aber Wrac’h dans des paysages à couper le souffle, glissez au fil de l’eau sur une mer aux nuances infinies, respirez à pleins poumons l’air du large !

Explorez les îles en compagnie d’un moniteur et profitez de ses explications sur ce qui vous entoure (histoire, nature, culture, patrimoine maritime, etc.).

Au cours de cette balade, une halte sur une île sera l’occasion de vous faire découvrir le patrimoine gastronomique local cidre ou jus de pomme c’est vous qui voyez

Informations pratiques

2h de balade encadrée par un moniteur

A prévoir pour votre sortie

– Votre maillot de bain

– Des chaussons néoprène ou des chaussures en toile

– Des lunettes de soleil avec un lien

– Une casquette en fonction de la météo .

Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

