Découvrez l’alimentation végétale au Bar Radis ! Le Bar Radis Grenoble

Début : 2025-09-29T12:00:00 – 2025-09-29T13:30:00

Fin : 2025-10-07T12:00:00 – 2025-10-07T13:30:00

Le Bar Radis est un tiers-lieu atypique de Grenoble, qui invite chacun.e à apprendre, explorer et agir pour une transition alimentaire et écologique. Il dispose notamment d’un toit-terrasse de plus de 900m² où sont cultivés les légumes et les fruits qui sont ensuite servis dans les assiettes du restaurant.

Le végétal est toujours au rendez-vous dans les menus hebdomadaires du Bar Radis, qui proposent systématiquement une sélection d’entrées, de plats et de desserts 100% végétaux.

Dans le cadre de la Grande Semaine Végétale, le Bar Radis se propose de faire découvrir la cuisine végétale de deux manières :

– venez découvrir certains secrets de nos cuisinier.es en récupérant des fiches recettes 100% végétales en libre distribution

– une boisson végétale réalisée à partir des produits de notre jardin est offerte à tout.e client.e consommant un menu 100% végétal (entrée-plat, plat-dessert, ou entré-plat-dessert).

N’hésitez pas à nous rendre visite, pour découvrir notre lieu et nos recettes 100% gourmandes !

Réservations conseillées : https://lebarradis.fr/le-bar-restaurant/ ou au 04 76 48 71 27.

Le Bar Radis 15 rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble Grenoble 38100 Secteur 4 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://lebarradis.fr/le-bar-restaurant/ »}]

