Découvrez l’Antiquité : la villa des thermes de Warcq Les thermes de la villa de Warcq Warcq

Les visites se feront au fil de l’eau tout l’après midi. Durée des visites comprises entre : 30 et 45 min.

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez le site archéologique en pleine valorisation à travers ses nouveaux espaces, une visite guidée enrichissante et la présentation de la maquette des thermes, puis repartez avec l’ArchéoMag 3 pour en savoir plus !

Les enfants pourront également participer à des ateliers.

Les thermes de la villa de Warcq Route de Tournes, 08000 Warcq Warcq 08000 Ardennes Grand Est 03 24 36 62 47 https://www.cd08.fr/engagez-vous-pour-le-patrimoine-ardennais https://www.linkedin.com/company/interreg-remi/posts/?feedView=all [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/puzzle-et-maquettes-archeologiques »}] En 2017, une fouille archéologique préventive met au jour des vestiges de thermes romains exceptionnellement bien conservés. Un projet de valorisation est alors lancé par le Conseil départemental des Ardennes. Après cinq années de fouilles programmées complémentaires, les travaux commencent en 2025 pour présenter l’ensemble découvert : une villa romaine accompagnée de ses thermes. Parking sur place, accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Journées européennes du patrimoine 2025

© JM Benoit