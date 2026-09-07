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Découvrez l’apiculture avec Beeking Apiculture, Miellerie Beeking Apiculture, Deyme

samedi 3 octobre 2026 · Miellerie Beeking Apiculture · Deyme

Découvrez l’apiculture avec Beeking Apiculture, Miellerie Beeking Apiculture, Deyme

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Miellerie Beeking Apiculture
Adresse
48 Rue Morhange, 31450 Deyme
Ville
31450 Deyme
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre

Découvrez l’apiculture avec Beeking Apiculture Samedi 3 octobre, 09h00 Miellerie Beeking Apiculture Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Découvrez le métier d’apiculteur en visitant la miellerie, mais aussi en dégustant notre production et en découvrant les gestes et matériels qui font notre métier.
Le cycle de vie de l’abeille et ses ennemis, les produits de la ruche, le matériel de l’apiculteur, de la ruche à l’extraction… tout vous sera expliqué.

Une expérience à vivre pour les petits et les grands !

Miellerie Beeking Apiculture 48 Rue Morhange, 31450 Deyme Deyme 31450 Haute-Garonne Occitanie
Découvrez le métier d’apiculteur en visitant la miellerie, par une dégustation de notre production et en découvrant les gestes et matériels qui font notre métier. Toulouse Pompertuzat