Découvrez l’archéosite de la porte de Sabran autour d’une énigmatique construction médiévale Porte de Sabran Sabran

Découvrez l’archéosite de la porte de Sabran autour d’une énigmatique construction médiévale 20 et 21 septembre Porte de Sabran Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez à la rencontre des bénévoles de Muses et Hommes qui anime les ruines de la Porte de Sabran, un archéosite au coeur des bois de Sabran !

Depuis 17 années, l’association s’investit pour la sauvegarde du patrimoine local. Après avoir entretenu et valorisé le château de Sabran, les chapelles Sainte-Agathe et Saint-Julien-de-Pistrin, les paysages, les croix et les monuments vernaculaires, elle concentre ses efforts sur un mystérieux monument médiéval au coeur des bois de Sabran…

Plus d’informations sur le site [www.musesethommes.fr]

Chaussures de marche conseillées.

Smartphone pouvant scanner des QR codes.

Attention la manifestation sera annulée en cas de conditions climatiques défavorables.

L’association ne sera pas tenue responsable des dégradations ou des accidents qui pourraient intervenir lors de cette manifestation.

Porte de Sabran Chemin de la porte de Sabran, 30200 Sabran Sabran 30200 Gard Occitanie http://www.musesethommes.fr [{« link »: « http://www.musesethommes.fr »}] Propriété de l’association Muses et Hommes, les ruines qui se situent près du vallat des Horts sont un vrai mystère. Possiblement un édifice militaire, en raison de son épaisseur, l’hypothèse que cette structure ait été un moulin est aussi recevable.

© Alexandre Pau