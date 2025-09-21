Découvrez l’architecture de la mairie de Givet Hôtel de Ville Givet

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lors d’une visite guidée, vous pourrez découvrir l’hôtel de ville de Givet et son architecture.

Hôtel de Ville 11 place Carnot, 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est 03.24.42.98.42 http://www.givet.fr La ville de Givet conjugue histoire et modernité. Son patrimoine architectural est remarquable. Fortifiée sous Charles Quint, puis sous Vauban, le centre-ville historique de Givet est un vestige du passé tourmenté de cette région frontalière. Ruelles étroites, tours, églises et portes fortifiées illustrent le rôle stratégique de cette cité mosane.

Tour à tour domaine des évêques de Liège, puis territoire de l’empire de Charles Quint, Givet devint française sous le règne de Louis XIV. Dernier rempart vers les territoires ennemis, la ville de Givet a toujours été au cœur des stratégies militaires de conquête.

Cette petite cité fut également la terre natale de personnages illustres, comme Étienne-Nicolas Méhul, à qui nous devons le célèbre « Chant du départ ».

Ses trésors d’architecture et d’histoire se complètent par de nombreuses réalisations récentes, qui font de cette bourgade un lieu charmant où il fait bon s’arrêter.

