Découvrez l’architecture du tribunal de Châlons Tribunal judiciaire et tribunal administratif Châlons-en-Champagne

Découvrez l’architecture du tribunal de Châlons Tribunal judiciaire et tribunal administratif Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Découvrez l’architecture du tribunal de Châlons Samedi 20 septembre, 14h00 Tribunal judiciaire et tribunal administratif Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le tribunal judiciaire et le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur architecture, ainsi que les missions des différents acteurs de l’ordre judiciaire et administratif.

Nous vous proposons une visite guidée de ces deux tribunaux afin de vous faire découvrir les bâtiments historiques, les métiers du droit et les costumes judiciaires.

Un jeu d’énigmes familial vous sera également proposé.

Tribunal judiciaire et tribunal administratif 2 Quai Eugène Perrier, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « annabelle.ayala@justice.fr »}] Le bâtiment du palais de justice de Châlons-en-Champagne, inauguré en 1872, est un édifice imposant, construit en pierre de taille et en briques de Sainte-Ménehould. Conçu par les architectes Collin père et fils, il symbolise le pouvoir de la justice.

Sa construction, débutée en 1868, fut interrompue par la guerre de 1870 avant d’être achevée en 1872. Depuis, il a évolué pour accueillir diverses juridictions, notamment le tribunal administratif, qui s’est installé en 1979 dans les anciens logements des officiers de gendarmerie.

Ce bâtiment historique incarne la continuité de la justice à travers les siècles. Depuis son inauguration, il a connu plusieurs évolutions. Initialement conçu pour abriter le tribunal civil, le parquet, le conseil de prud’hommes et la justice de paix, il a été agrandi en 1979 pour intégrer les locaux de la gendarmerie, qui avait déménagé.

Les bâtiments où siègent les juges aux affaires familiales, le tribunal pour enfants et le juge d’application des peines ont été réaménagés dans les années 1950. En 1979, le tribunal administratif a quitté le palais de justice pour s’installer dans les anciens logements des officiers de gendarmerie, situés de l’autre côté de la cour.

Aujourd’hui, la cité judiciaire regroupe plusieurs juridictions, dont le tribunal de commerce, le conseil de prud’hommes, le tribunal administratif et l’ordre des avocats.

Le tribunal judiciaire et le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur architecture, ainsi que les missions des différents acteurs de l’ordre …

© Animation du patrimoine