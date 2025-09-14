Découvrez l’art de la peinture naturelle Portes Ouvertes de l’Atelier ! Journées nationales des artistes On Relook ton meuble Pleyben

Découvrez l’art de la peinture naturelle Portes Ouvertes de l’Atelier ! Journées nationales des artistes

On Relook ton meuble 27 Place Charles de Gaulle Pleyben Finistère

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 13:00:00

2025-09-14

Au programme de ce week-end créatif à la boutique « on Relook ton Meuble »:

Démonstrations en direct et savoir-faire unique

Assistez à la métamorphose d’un meuble sous mes mains. Je vous dévoilerai le secret de mes peintures sans COV, non toxiques et sans pétrochimie, que je fabrique moi-même à partir d’ingrédients naturels comme la caséine. C’est l’occasion de voir un savoir-faire authentique en action.

L’art de peindre en harmonie avec votre intérieur

Fini les odeurs chimiques et les produits nocifs ! Je vous expliquerai les bienfaits de choisir des matériaux sains pour votre habitat. Vous apprendrez comment les pigments naturels peuvent offrir une palette de couleurs riches et durables.

Conseils personnalisés et projets sur mesure

Vous avez un meuble que vous chérissez mais qui a besoin d’une seconde vie ? Venez avec vos idées ! Je serai à votre écoute pour vous guider, vous conseiller sur les meilleures techniques et vous inspirer pour transformer vos projets de rénovation en réalité. .

On Relook ton meuble 27 Place Charles de Gaulle Pleyben 29190 Finistère Bretagne

