Découvrez l’art du jaspage Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

L’atelier commencera par une introduction à la technique du jaspage, avec présentation des outils et matériaux utilisés. Ensuite, chaque participant·e aura l’occasion de laisser libre cours à sa créativité. Pour cet atelier, pensez à apporter votre propre livre, de préférence un ouvrage épais. L’atelier se déroulera sur deux heures et inclura un temps de séchage essentiel entre les différentes étapes de décoration. Cet atelier est accessible à toutes et tous, sur inscription.

Customisez la tranche de votre livre préféré ! L’association Encore une page vous invite à découvrir l’art du jaspage, une tendance qui consiste à peindre la tranche d’un livre avec des motifs, des couleurs ou des dégradés pour créer une véritable œuvre d’art.

Le samedi 24 janvier 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T11:00:00+01:00

fin : 2026-01-24T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T10:00:00+02:00_2026-01-24T12:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR