Découvrez l’art du monotype Parly

Centre d’art graphique Parly Yonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-17 16:30:00

2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18

Cet atelier ludique et accessible initiera les jeunes artistes à cette technique d’impression, mêlant dessin, peinture et surprise. Comme les impressionnistes avant nous venez apprendre à créer votre estampe aux côtés de Myriam qui accompagnera les enfants en laissant libre cours à leur imagination. Ils auront alors l’opportunité de créer des oeuvres originales en explorant couleurs et textures. Un moment d’expression artistique et de découverte dans le cadre inspirant de la Métairie Bruyère ! .

Centre d’art graphique Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 30 72 lametairieb@gmail.com

