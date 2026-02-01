Découvrez l’art du papier marbré -Suminagashi, encres flottantes sur l’eau (2 h) L’Atelier Papier Brest

Découvrez l’art du papier marbré -Suminagashi, encres flottantes sur l’eau (2 h)

Magique, juste de l’eau, de l’encre et du papier ! Pascale vous accueille dans son bel atelier du quartier St Martin pour vous guider dans la gestuelle d’un art ancestral asiatique le suminagashi ou encres flottantes sur l’eau.

Pendant cette séance de 2 heures, vous apprenez à réaliser votre papeterie marbrée. Les créations pourront être utilisées pour la reliure de vos carnets préférés, vos cartes d’invitation, le scrapbooking ou pour de jolis tableaux à encadrer.

Vous repartez de cet atelier, l’esprit zen avec vos feuilles de papiers marbrés sous le bras !

Informations pratiques

– Durée 2h

– Tarif 36 €

– Ne nécessite pas de compétence particulière, juste de l’attention !

– Très sympa en famille !

– Sur inscription .

L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 07 69 69 52

