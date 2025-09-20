Découvrez « L’Asnée Art déco » Domaine de l’Asnée Villers-lès-Nancy

Découvrez « L’Asnée Art déco » Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 Domaine de l’Asnée Meurthe-et-Moselle

Groupes limités à 20 personnes. Durée : 1h à 1h30. Visite des extérieurs difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Prévoyez une tenue adaptée à la météo et des baskets. Réservation obligatoire jusqu’au 19 septembre.

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T15:30:00+

Fin : 2025-09-20T16:+ – 2025-09-20T17:30:00+

En 1933, le domaine de l’Asnée devient la propriété de l’association diocésaine, qui charge Jules Criqui, architecte de l’église Sainte-Thérèse et le constructeur Bichaton de construire le grand séminaire.

So Visites et Ateliers vous emmène à la découverte des extérieurs des bâtiments, marqués par des formes architecturales géométriques ainsi que des verreries et ferronneries typiquement Art déco. Découvrez avec Claire Franc, responsable de la bibliothèque, un lieu remarquable où plus de 200 000 ouvrages, de la période médiévale à l’ère contemporaine, sont conservés.

Domaine de l'Asnée 11 Rue de Laxou, 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est culture@villerslesnancy.fr 0383923240 Le domaine de l'Asnée doit son nom aux nombreux saules qui jalonnent le parc arboré de 9 hectares. Il a été acheté par le diocèse de Nancy en 1933 pour y construire le grand séminaire diocésain. La vaste bâtisse, conçue par l'architecte Jules Criqui, fut inaugurée le 25 mai 1936 par Monseigneur Fleury, évêque de Nancy.

