Découvrez l’atelier « Hier la fête ! » à Lapanouse Dimanche 21 septembre, 15h00 Village de Lapanouse Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Fêtez Lapanouse – « Hier la fête ! »

(Re)plongez dans les années 50-60 au village de Lapanouse grâce à l’association Sauvegarde du Patrimoine Panousain.

Au programme :

Exposition de photos rétro

Bal folklorique dès 16h

Guinguette

Tombola

Apéro aveyronnais

18h : Visite guidée du village et de l’église de Lapanouse

Une après-midi conviviale, entre ambiance vintage et découverte patrimoniale.

Village de Lapanouse 12150 Lapanouse Sévérac d’Aveyron 12150 Lapanouse Aveyron Occitanie Fondée au Moyen Âge par une congrégation de moines panetiers qui cultivaient le blé et faisaient du pain, d’où son nom « Panus », puis « Panusia », et enfin « Lapanousia ».

Lapanouse se situe à deux kilomètres de Sévérac, au milieu de la riche plaine de l’Aveyron.

La localité est le berceau de la famille de Lapanouse, connue depuis le XIIe siècle. Le château a disparu. Vers 1250, les Lapanouse vendirent leurs biens à Guy de Sévérac et devinrent seigneurs de Loupiac. Les barons de Sévérac y percevaient un péage (XVe siècle).

Lapanouse était une petite ville avec trois portes et quatre faubourgs. Il y avait une léproserie dans les environs.

Lapanouse est fière d’être le village où naquit en 1713 l’illustre philosophe, « l’abbé Guillaume-Thomas Raynal », dont vous pouvez découvrir la maison.

(Re)plongez dans les années 50-60 au village de Lapanouse !

