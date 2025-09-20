Découvrez le 36 Quai des Arts ! Quai des Arts Niort

Découvrez le 36 Quai des Arts ! Samedi 20 septembre, 10h30 Quai des Arts Deux-Sèvres

Journée entièrement gratuite. Visite libre ou commentée (à la demande). Animations et ateliers de 11h00 à 12:30 et de 14:30 à 15:30.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Journées européennes du patrimoine au 36 Quai des Arts

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le 36 Quai des Arts ouvre ses portes au public et vous invite à découvrir ce lieu unique, consacré à la création, à l’art et aux métiers d’art.

Samedi 20 septembre 2025

36 Quai Brisson – 79000 Niort

Installé dans un bâtiment chargé d’histoire, le 36 Quai des Arts est aujourd’hui un espace vivant, où se croisent artistes, artisans et amateurs de savoir-faire.

Tout au long de la journée, venez :

Explorer les ateliers

Rencontrer les créateurs

Découvrir des expositions inédites

Participer à des démonstrations, visites guidées et ateliers créatifs

Au programme :

• Visites libres et commentées (à la demande) du site et des ateliers

• Rencontres avec les artistes et artisans d’art

• Expositions de métiers d’art : verriers, céramistes, bijoutiers…

• Animations artistiques et ateliers participatifs de 11h00 à 12:30 et de 14:30 à 15:30.

Un moment privilégié pour plonger dans les coulisses de la création, et mieux comprendre le travail de ces artisans d’art qui font vivre ce lieu toute l’année.

️ Entrée libre et gratuite

36 rue Brisson, 79000 Niort

© Bruno Desbord