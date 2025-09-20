Découvrez le belvédère Belvédère de la Fuie Colombiers

Découvrez le belvédère Belvédère de la Fuie Colombiers samedi 20 septembre 2025.

Découvrez le belvédère 20 et 21 septembre Belvédère de la Fuie Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découverte du territoire grâce à une vue panoramique à 365 degrés.

Belvédère de la Fuie Rue de la Fuie, 86490 Colombiers Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 90 02 25 http://www.colombiers86.fr Sur un point culminant de la commune, proche du centre du bourg, a été créé un belvédère avec une table d’orientation et d’observation comprenant un descriptif du patrimoine naturel du coteau de Colombiers et de la vallée de l’Envigne.

