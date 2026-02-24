Découvrez le calendrier runique de la bibliothèque Sainte-Geneviève ! Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

Par Alessia Bauer (directrice d’études en études scandinaves et runologiques à l’EPHE-PSL)

Les calendriers runiques sont des objets (le plus souvent des bâtons) en bois ou en os, gravés de signes runiques ou pseudo-runiques ainsi que de symboles, utilisés principalement en Scandinavie à partir du début de l’époque moderne (XVIᵉ siècle). Il s’agit de calendriers perpétuels, fondés sur un cycle lunaire de 29 ans, qui servaient à compter les jours de l’année, à repérer les fêtes religieuses et à suivre le cycle des saisons, notamment à des fins agricoles.

La bibliothèque Sainte-Geneviève en possède un des rares exemplaires conservés en France. Originaire de Finlande et daté de 1566, il fut donné à la fin du XIXe siècle par le linguiste et folkloriste polonais Jan Karłowicz.

La conférence proposera un aperçu général des calendriers runiques, et mettra plus particulièrement l’accent sur l’objet conservé au sein du cabinet de curiosités de la bibliothèque, après avoir présenté le contexte de son arrivée dans les collections et sa conservation.

Cet évènement est organisé dans le cadre de l’année thématique Dons 2026 de la bibliothèque Sainte-Geneviève (BSG) et des Nocturnes de l’histoire.

Le mercredi 25 mars 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Entrée libre.

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10 place du Panthéon 75005 Salle de lecture de la RéserveParis

+33144419797 bsgmail@sorbonne-nouvelle.fr



