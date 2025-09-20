Découvrez le Castelum Aquae Castellum aquae Nîmes

Découvrez le Castelum Aquae 20 et 21 septembre Castellum aquae Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ce bassin de distribution des eaux, découvert en 1844, est le point d’arrivée de l’aqueduc antique qui acheminait l’eau de la fontaine d’Eure près d’Uzès jusqu’à Nîmes, en passant par le Pont-du-Gard.

Castellum aquae 14 rue de Lampèze, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie Cette structure hydraulique a été mise au jour en 1844. Elle constituait la fin de l’aqueduc qui transportait l’eau depuis la source d’Eure, près d’Uzès, via le pont du Gard, jusqu’à Nîmes. À partir de ce château d’eau, l’approvisionnement en eau de la ville romaine était assuré.

© Ville de Nîmes