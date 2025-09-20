Découvrez le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine CIAP – Maison du Sénéchal Maison du Sénéchal – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Gourdon

Gratuit. Visites guidées : réservation recommandée par SMS.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Visite guidée à la découverte du CIAP – Maison du Sénéchal

Plongez dans l’histoire d’une maison polyvalente de la fin du XVᵉ siècle, ouverte exceptionnellement au public à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.

En compagnie d’Anne-Marie Angaut, guide-conférencière, explorez les lieux et découvrez la peinture murale qui a permis l’inscription de la maison au titre des Monuments historiques il y a 10 ans.

Samedi 20 septembre 2025

10h30-12h30 : visite libre et gratuite du CIAP du Sénéchal.

15h00 : visite guidée par une guide-conférencière.

16h30 : visite guidée par une guide-conférencière.

Dimanche 21 septembre 2025

10h30-12h30 : visite libre et gratuite du CIAP du Sénéchal.

15h00 : visite guidée par une guide-conférencière.

16h30 : visite guidée par une guide-conférencière.

Il est conseillé de réserver votre visite guidée par SMS, au 06 43 50 41 59.

Maison du Sénéchal – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 17 rue du Majou, 46300 Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie 06 43 50 41 59 http://www.gourdon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 43 50 41 59 »}] Équipement culturel de proximité, il permet la sensibilisation, l’information et la formation de tous les publics à l’architecture et au patrimoine de la ville. Clé de compréhension de l’histoire locale, il offre un lieu de rencontres et d’information sur l’évolution urbanistique de la cité au fil des siècles et sur les projets contemporains d’aménagement urbain ou paysager en cours.

Le lieu s’inscrit dans une remarquable maison de notable à deux corps avec une façade Renaissance. La tour-escalier date du XVIe siècle. Un oratoire du XVIe siècle, décoré de peintures murales, est actuellement en restauration, ainsi qu’un corps sur jardins avec salons décorés (XVIIe siècle). Les jardins médiévaux ont été entièrement réaménagés en 2013 d’après le Cartulaire de Villis (812).

