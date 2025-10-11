DÉCOUVREZ LE CENTRO ESPAGNOL SON BÂTIMENT, SON HISTOIRE ! Perpignan
DÉCOUVREZ LE CENTRO ESPAGNOL SON BÂTIMENT, SON HISTOIRE ! Perpignan samedi 11 octobre 2025.
DÉCOUVREZ LE CENTRO ESPAGNOL SON BÂTIMENT, SON HISTOIRE !
26 Rue Jeanne d’Arc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 14:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Centre Espagnol, 26 rue Jeanne d’Arc
.
26 Rue Jeanne d’Arc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 34 37
English :
Center Espagnol, 26 rue Jeanne d’Arc
German :
Spanisches Zentrum, 26 rue Jeanne d’Arc
Italiano :
Centro spagnolo, 26 rue Jeanne d’Arc
Espanol :
Centro Español, 26 rue Jeanne d’Arc
L’événement DÉCOUVREZ LE CENTRO ESPAGNOL SON BÂTIMENT, SON HISTOIRE ! Perpignan a été mis à jour le 2025-10-06 par PERPIGNAN TOURISME