Découvrez le chant du tambour

Sainte Clothilde Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : Vendredi 2025-10-17 19:00:00

2025-10-17

Venez expérimenter les bienfaits du Voyage au Tambour en plein cœur de la Brenne. Détente, connexion à soi par le corps et les ressentis … Une nouvelle expérience à vivre ou revivre pour s’offrir un temps pour soi. 15 .

Sainte Clothilde Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 84 37 19 09

English :

Come and experience the benefits of the Voyage au Tambour around the fire in the heart of the Brenne.

German :

Erleben Sie die wohltuende Wirkung der Voyage au Tambour am Lagerfeuer im Herzen der Brenne.

Italiano :

Venite a sperimentare i benefici del Voyage au Tambour intorno al fuoco nel cuore della Brenne.

Espanol :

Venga y experimente los beneficios del Voyage au Tambour alrededor del fuego en el corazón de la Brenne.

L’événement Découvrez le chant du tambour Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2025-10-10 par Destination Brenne