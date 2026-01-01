Découvrez le chant du tambour Mézières-en-Brenne

Découvrez le chant du tambour

Sainte Clothilde Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Venez expérimenter les bienfaits du Voyage au Tambour en plein cœur de la Brenne. Détente, connexion à soi par le corps et les ressentis … Une nouvelle expérience à vivre ou revivre pour s’offrir un temps pour soi. 15 .

Sainte Clothilde Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 84 37 19 09

English :

Come and experience the benefits of the Voyage au Tambour around the fire in the heart of the Brenne.

